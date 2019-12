Mariagerfjord skal på kandidatjagt: Ældrechef har scoret direktørjob i Thisted Kommune

Sundheds- og ældrechef Tue von Påhlman siger farvel til Mariagerfjord Kommune med udgangen af januar til fordel for en stilling som sundheds- og socialdirektør i Thisted Kommune

Tue von Påhlman begynder i sit nye job i Thisted Kommune 1. februar 2020.

- Tue bliver hos Mariagerfjord Kommune indtil udgangen af januar måned, hvor han vil afslutte sine opgaver.

- Direktionen vil bruge de kommende uger på at overveje, hvordan ledelsesopgaven på sundhed- og ældreområdet skal håndteres fremadrettet, siger direktør Peter Møller Rasmussen i en pressemeddelelse.

Selvom det ærgrer ham, at Tue von Påhlman snart forlader Mariagerfjord Kommune, har han stor forståelse.

- Jeg kender Tue som en dygtig og vellidt leder, som på engageret vis har sat en flot og ambitiøs retning for vores sundheds- og ældreområde.

- Direktørjobbet er en naturlig del af hans karriere, men jeg havde da håbet, at vi kunne få glæde af Tues kompetencer lidt længere. Derfor er det med beklagelse, at jeg har modtaget Tues opsigelse, siger direktøren.

- Jeg har stor forståelse for, at Tue tager i mod en ny spændende udfordring, og jeg er sikker på, at han med sine gode menneskelige egenskaber og stærke faglige evner bliver en succes i jobbet, siger Peter Møller Rasmussen.

Tue von Påhlman har været ansat som sundheds- og ældrechef i Mariagerfjord Kommune i 2,5 år.

- Mariagerfjord Kommune er god arbejdsplads med mange dygtige ledere og medarbejdere, gode chefkolleger og et Byråd, som samarbejder med hinanden og forvaltningen.

- Det har jeg været utrolig glad for, men jeg kan ikke sige nej til den spændende udfordring, som jeg får i Thisted, siger Tue von Påhlman.