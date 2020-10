Maskerede personer i aktion: Spredte nynazistisk propaganda i nordjyske byer

Fem maskerede personer har søndag aften opsat plakater med nynazistisk propaganda i Hadsund Butikscenter.

En kvindelige ansat konfronterede personerne og forsøgte at stoppe dem, men forgæves.

Da politiet ankom, var personerne væk igen. Politiet pillede derefter 45 plakater ned.

Plakaterne er trykt med budskaber fra Den Nordiske Modstandsbevægelse, også kaldet Nordfront, som ifølge deres hjemmeside arbejder for at stoppe masseindvandring og "for at genvinde magten fra den globale zionistiske elite".

Propaganda opsat i Hobro. Foto: Hanna Hviid

Den Nordiske Modstandsbevægelse startede i Sverige og har bredt sig til de øvrige nordiske lande.

Tidligere på måneden blev en 39-årig mand fra Hobro sammen med en 28-årig mand fra Randers dømt for at have overhældt 84 gravsten på en jødisk gravplads med grøn maling. Det skete sidste år på årsdagen for Krystalnatten.

Den 39-årige, som har bopæl i landsbyen Døstrup nord for Hobro, har en ledende position i Den Nordiske Modstandsbevægelse og er blevet idømt et års fængsel.

Politiet oplyser, at der også var sat plakater op i Storegade i Hadsund.

Der er ligesådan opsat plakater på lygtepæle og skraldespande i Adelgade i Hobro.