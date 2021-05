Masser af medvind til ide om nyt campus i Hobro

MARIAGERFJORD:De stod nærmest på nakken af hinanden i Mariagerfjord Byråd for at rose og juble, da de torsdag aften i enighed gav HEG Himmerlands initiativ med nyt campus ved Hobro Havn 25 millioner kroner med på vejen. Et projekt til i alt 275 mio. kroner, som vil forandre Hobro markant.

De folkevalgte kaldte campusideen ”fantastisk”, ”et kæmpe løft til Hobro og hele kommunen”, ”visionært”, ”et tigerspring”, ”den største chance i flere år” og ”en gave til de unge mennesker...”.

Der var dog også bekymrede røster, og de gjaldt især de trafikale udfordringer, hvis et uddannelsescenter til 950 unge og deres undervisere rykker ind i Hobro.

- Min kæphest og bekymring er trafikken gennem Hobro. Hvorfor gør vi noget, som vi få den til at sande endnu mere til? spurgte formand for teknisk udvalg Jørgen Hammer Sørensen (DF).

Som den eneste i byrådet vil Hammer holde en dør åben for at placere campus ved DS Arena og idrætscentret i Hobro.

Borgmester Mogens Jespersen erkendte, at der vil opstå problemer med trafik og p-pladser, som der skal findes løsninger på.

Dog mener han ikke, trafikken i Hobro er så stort et problem, som Jørgen Hammer vil gøre det til. I Randers, Viborg og Aalborg har de meget mere trængsel.

Peder Larsen (SF) synes, campusideen er fantastisk, men mangler at høre, om gymnasiet på Amerikavej vil være med. Hvordan kan man sikre, at gymnasiet føler sig som en del af projektet?

Byrådet sendte det klare signal, at ingen skal efterlades på perronen (Mogens Jespersens ord), og at alle (også gymnasiet) bør have mulighed for at byde ind og forme det nye campus.