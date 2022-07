Masser af virak om genbrugstrolden Ivan

MARIAGER:Kampen om Ivan Evigvår bliver mere og mere intens, og på det seneste har Rosernes By, Mariager, ved den skønne Mariager Fjord snuppet et lille, men klart forspring.

Dysten handler om, hvor en særpræget genbrugstrold i fremtiden skal bo. Ivan Evigvår er 3,2 meter hjøj og er bygget af affaldstræ. Han er et kunstværk, og manden bag hedder Thomas Dambo.

Han er verdensberømt for sine skulpturer i genbrugstræ, og rundt omkring på kloden står 92 andre trolde i familie med Ivan.

Han bliver hjemløs, fordi der på grund af nybyggeri ikke længere er plads til ham på hans nuværende lokalitet i Københavns sydhavn. Derfor har Thomas Dambo lavet en konkurrence på sin Facebook-side.

- Over 400 ansøgte om at få Ivan Evigvår, og hvordan skulle vii vælge mellem dem? Derfor lavede vi konkurrencen, og så kan alle være med til at bestemme Ivans placering blandt de seks kandidater, fortæller Thomas Dambo.

Afstemningen løber til 1. august på Thomas Dambos Facebook-side.

Fredag eftermiddag lå Mariager i front med over 12.000 af de 41.000 afgivne stemmer. Men fjordbyen er tæt forfulgt af Odsherred med 10.000 stemmer.

Bag Mariagers bestræbelser på at blive troldeby står byens Cittaslow-forening i tæt samarbejde med Mariagerfjord Kommune.

Seneste træk i kampen er produktion af en lille video om Mariager. Den tegner et eventyrligt billede af byen og de omgivelser, Ivan Evigvår kommer til at bo i - tæt på byen men skjult lidt ude i skoven, hvor trolde befinder sig bedst.

Se Mariagers "Ivan Evigvår-video" her.

Skulle Ivan Evigvår komme til Mariager, bliver byen en del af et spektakulært projekt.

- Jeg har dedikeret resten af mit liv til at skabe 1000 trolde, der skal stå rundt i hele verden, fortæller 43-årige Thomas Dambo.

Thomas Dambo har dedikeret resten af sit liv til at skabe 1000 genbrugstrolde. Foto: Thomasdambo.com

Selv om han også laver andet kunst, er troldene i genbrugsmaterialer blevet helt dominerende på hans værksted på en landejendom ved Roskilde. Over alt i verden efterspørges troldene, og Thomas Dambo har i dag 15-20 ansatte til at assistere.

Al hans kunst er skabt ud af genbrugsmaterialer. Ivan er for eksempel blev til af gamle bundgarnspæle, som en fisker i Københavns sydhavn lå inde med. Desuden indgår diverse affald, som kunstneren fandt i containere på virksomheder i området. Som regel bygges skulpturen også i samarbejde med mennesker i området, hvor trolden skal stå.

- Jeg synes, det er fedt at lave stor kunst sammen med folk ud af vores eget affald. Man kan se, at affald kan bruges til at gøre mennesker glade. Det minder os om, at vi nok bør tænke os om, inden vi smider vores affald væk, siger Thomas Dambo.