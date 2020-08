Medarbejder på nordjysk mejeri testet positiv for coronavirus: Det gør de nu

HOBRO:En enkelt medarbejder på Hobro Mejeri er testet positiv for coronavirus. Det skriver Arla i en pressemeddelelse.

Set i lyset af det smittebillede, der er i Danmark i øjeblikket, har Arla valgt at få alle ca. 400 medarbejdere på mejeriet testet i samarbejde med sundhedsmyndighederne. Det vil foregå mandag og tirsdag i uge 33 på mejeriet og prøverne vil blive foretaget i et mobilt testcenter af sundhedspersonale, skriver Arla.

Den smittede medarbejder samt fem medarbejdere, som personen har arbejdet sammen med, er alle hjemsendt og bliver testet i samråd med sundhedsmyndighederne. Derudover har mejeriet besluttet at sende yderligere 10 hjem, der kan have været i kontakt med den smittede medarbejder.

- På trods af, at det kun drejer sig om en enkelt medarbejder, så tager vi situationen meget alvorligt. Som smittebilledet ser ud i Danmark lige nu, ser vi ingen grund til at tage nogle chancer, så vi vil hellere teste en for meget end en for lidt. Derfor har vi bedt sundhedsmyndighederne om hjælp til at få det gjort så hurtigt som muligt, så vi kan få bremset en eventuel smittekæde inden den starter, siger pressechef i Arla Åse Andersson i pressemeddelelsen.

- Vi går med livrem og seler og forventer ikke at se mange smittetilfælde. Der er en meget høj hygiejne i produktionen i forvejen, og de står ikke meget tæt. Vi har ikke en forventning om, at produktionen vil blive påvirket, siger Åse Andersson til NORDJYSKE Medier.

Indtil videre fortsætter produktionen på Hobro Mejeri uændret.