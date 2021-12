Medie: Nordjyde tiltalt for forsøg på skoleskyderi var aktiv på kvindehadske fora

HOBRO:En 27-årig nordjyde blev tirsdag tiltalt for at have planlagt og forberedt skyderier på en eller flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Nord- og Østjylland.

Nu kan DR fortælle, at manden gennem en årrække har været meget aktiv på kvindehadske internetfora, hvor brugerne ifølge eksperter er kendt for at hylde og opfordre til masseskyderier og terror, specielt rettet mod kvinder.

- Jeg fucking hader piger, muligvis mere end nogen andre på dette forum, og det er ved at æde mig op, skrev den 27-årige nordjyde for eksempel i et opslag i 2018.

DR’s research viser, at den 27-årige nordjyde har været ekstremt aktiv på særligt ét af de såkaldte incel-fora på internettet.

- I forummet dyrkes der et ekstremt ideologisk kvindehad. Skoleskydere og massemordere anses her som helte, og vold ses som en løsning på de undertrykte mænds problemer, fortæller Christian Skettrup, der er digital analytiker hos Digitalt Ansvar, til DR.

Forsøgte at anskaffe våben

Ud over at være tiltalt for at planlægge skyderier er den 27-årige nordjyde også tiltalt for at have forsøgt at anskaffe våben, oplyste anklagemyndigheden i Nordjylland tirsdag.

Ifølge anklageskriftet i sagen har den tiltalte skrevet på et manifest, hvor han har beskrevet sit ønske om at udføre et masseskyderi.

Anklagemyndigheden fortalte tirsdag, at det var deres opfattelse, at der lå personlige årsager bag mandens formodede planer om at udføre skyderier på en eller flere skoler.

- Der er ikke tale om noget organiseret, eller at der skulle have været flere inde over. Heller ikke at han har handlet efter instrukser fra andre. Det er noget, han selv har planlagt, sagde specialanklager Kim Kristensen tirsdag.

Anklagemyndigheden vil ikke kommentere sagen yderligere og vil ikke fortælle, om de har efterforsket den tiltaltes tilknytning til incel-bevægelsen.

Har skrevet 6000 opslag på ét forum

Research foretaget af DR og foreningen Digitalt Ansvar, der arbejder mod digitale krænkelser og vold, viser at den tiltalte har været aktiv på en række internetfora, der omhandler incels, kvindehad, masseskyderier og selvmord.

Specifikt på ét engelsktalende forum for incels har den tiltalte skrevet næsten 6.000 opslag.

Allerede i maj 2018 skrev han:

- Kvinder er nogle hykleriske, utaknemmelige sluts, og jeg fucking hader dem

En måned senere skrev han:

- Det er ligegyldigt, hvor uskyldig du synes, en lille pige er – i løbet af 10 års tid vil hun alligevel være en slut.

I et opslag et år senere linkede han til ovenstående kommentar og erklærede sig enig med skoleskyderen Adam Lanza, der stod bag Sandy Hook-massakren ved en skole i Connecticut i USA i 2012. Adam Lanza dræbte seks voksne og 20 børn i alderen seks til syv år.

I sit opslag henviste den nu 27-årige nordjyde til et dokument, som politiet fandt på Adam Lanzas computer, hvor Adam Lanza argumenterede for, at alle kvinder er naturligt egoistiske:

- Det her er så præcist, og han nævner mange eksempler til at bevise sine pointer også.

Påstand om anbringelse

Anklagemyndigheden vil have, at den 27-årige nordjyde skal dømmes til anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Mandens forsvarsadvokat oplyser til DR, at hans klient nægter sig skyldig og vil ikke kommentere på den tiltaltes tilknytning til incel-bevægelsen.

Siden 19. april i år har manden siddet varetægtsfængslet i såkaldt surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Her skal han blive, indtil der er afsagt dom i sagen, som skal køre ved Retten i Aalborg fra 17. januar næste år.