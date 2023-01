Mens de venter på ny sluse: Oversvømmet igen

HOBRO:Vesterfjord midt i Hobro er atter i offensiven og breder sin vandflade ud over parkeringspladsen bag SuperBrugsen i Hobro.

De sidste par dages regnvejr blev for meget for Onsild Å, som gennemløber Vesterfjord.

Store dele af af midtbyen ligger meget lavt, og parkeringspladsen ved fjorden har før haft problemer. Det vil den sikkert få igen, indtil Mariagerfjord Kommune får gennemført et projektet med en ny sluse, hvor Onsild Å løber ud i Mariager Fjord.

Projektet er på vej til at få de nødvendige miljøgodkendelser.

Oversvømmelserne, som også rammer villaejere, der bor tæt på Vesterfjord, opstår, når vandet står højt i Mariager Fjord. Så smækker den gamle sluse fra 1930 i, så vandet ikke løber baglæns ind i Onsild Å.

Det betyder til gengæld, at regnvandet hober sig op i Vesterfjord og åen.

Til venstre parkeringspladsen, til højre Vesterfjord.

Den nye sluse skal give en bedre regulering, samtidig med at enorme pumper pøser vandet fra åen og ud i Mariager Fjord.

Det kommunale Mariagerford Vand A/S har allerede investeret store summer i klimasikring i midtbyen, men mere skal til for at sikre Hobro mod fremtidens vandstigninger. Dele er byens centrum er blandt de mest udsatte af de danske kystbyer.

Vandstanden i Onsild Å har de seneste par dage også givet problemer længere opstrøms ved Fyrkat og Fyrkat Engsø. Vejen mellem Fyrkat og Thostrup Hovgaard står under vand.