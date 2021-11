Mette Frederiksen: - Sygeplejerskerne er vigtige, men andre medarbejdergrupper har også knoklet

HOBRO:Det Nordjyske Mediehus fik fint besøg fredag eftermiddag, da Mette Frederiksen besøgte de nye redaktionslokaler i Hobro til et læsermøde.

Her kunne nordjyderne, både fremmødte og bag skærmen, stille Mette Frederiksen spørgsmål, da hun fra klokken 16 til 17 sad i den varme stol.

På grund af Regions- og Kommunalvalget er Mette Frederiksen på turné flere steder i Danmark.

Uundværlige arbejdsgrupper

Især presset på sundhedsvæsnet var et emne, der fyldte hos nordjyderne.

Blandt andet lød et spørgsmål på, om der ikke skal være en gulerod at gå efter, hvis sygeplejerskerne igen skal give endnu en skalle.

Mette Frederiksen slog fast, at hun anerkender problemerne med, at sundhedspersonalet løber for stærkt.

- Vi skal passe på vores sygeplejerske og resten af sundhedspersonalet. Der er nogle grundlæggende udfordringer i vores sundhedsvæsen, hvor mange medarbejder oplever, at det går for hurtigt. Der har været store besparelser gennem årene, og der er rejst en helt reel diskussion om ligeløn.

Statsministeren tilføjer, at det dog er oplevelsen hos mange arbejdsgrupper.

- Sygeplejerskerne er vigtige, men der er rigtig mange dygtige medarbejdergrupper, som også har knoklet under corona, siger hun og fremhæver kriminalforsorgen som en af de hårdtarbejdende arbejdsgrupper.

Der var plads til 50 nordjyder, da statsministeren blev interviewet i Det Nordjyske Mediehus' lokalredaktion i Hobro.

- Lad mig nævne en gruppe, som meget sjældent indgår i den offentlige diskussion: Dem, som arbejder i kriminalforsorgen i de danske fængsler. Det er en gruppe, som vi ikke ser, fordi de fleste af os heldigvis ikke kommer i fængslet, men den arbejdsgruppe er lige så vigtig, siger hun.

Mange arbejdsgrupper har gjort et kæmpe arbejde, men det har også været nødvendigt, påpeger Mette Frederiksen.

- Vi kan ikke komme igennem sådan en krise uden, at mange af os gør sådan en stor indsats. Mange knokler og skal anerkendes, men jeg kan ikke løse alle problemer så hurtigt, selvom mange måske ønsker det.

Grønne diskussioner

Naturnationalparkerne kom også på banen, da det er et emne, der fylder meget flere steder i Nordjylland.

Både Rebild og Mariagerfjord Kommune samt store dele af indbyggerne er imod indhegnede nationalparker. Derfor lød spørgsmålet på, om statsministeren kunne sikre, at det ikke skete.

Læsermødet med Mette Frederiksen kan genses ved at klikke på linket i bunden af artiklen.

Ifølge Mette Frederiksen ville det være entydigt godt at få mere vild natur, men at det er en udfordring.

- Mange danskere ønsker mere vild natur, og i vores øjne kræver det netop, at man laver de her store naturnationalparker. Men der er jo nogen, der bliver nødt til at huse dem.

Derfor kræver det, at lokalsamfundene kan blive enige om, hvordan de laves.

- Det er vigtigt at finde de kompromisser, der skal til, når der skal træffes sådan nogle beslutninger.

Da mødet sluttede klokken 17 vendte Mette Frederiksen snuden mod sin hjemby, Aalborg, hvor hun skal spise aftensmad hos sin far og se landskamp.