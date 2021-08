Michael så sin virksomhed brænde ned til grunden: - Det var hårdt at se på

HADSUND:Det seneste halve døgn har været et sandt mareridt for Michael Jelle Kjellerup.

Han er ejer af virksomheden Kiim Møbel- & Stelfabrik i Hadsund, som søndag aften og natten til mandag brændte ned til grunden.

Det var Michael Jelle Kjellerup selv, som ringede til alarmcentralen, da han opdagede branden fra sin private bolig, der ligger på samme grund og kun 10 meter fra Kiim Møbel- & Stelfabrik.

Det eneste af Kiim Møbel- & Stelfabrik, som overlevede branden, var en del af facaden. Foto: Henrik Louis

Han var dermed vidne til, at den virksomhed, som han har været ejer af siden 2006, gik op i flammer.

- Det er hårdt at se på, at ens virksomhed brænder ned, uden man kan gøre noget. Jeg har været herude, lige siden vi ringede til brandvæsenet søndag aften, så jeg har ikke sovet endnu, siger Michael Jelle Kjellerup.

Virksomhedsejeren har endnu ikke overblik over, hvor stor økonomisk skade branden har forårsaget. Men det er et anseeligt beløb, som er mistet i flammerne, fortæller han.

- Alt er tabt i branden. Maskiner, varelager og produktion. Det er mange penge, som er gået tabt. Vi havde en masse ting, som stod færdigproduceret og bare var klar til afhentning her efter sommerferien, siger han.

Midt i alt kaosset har Michael Jelle Kjellerup haft masser at se til. Han har blandt andet snakket med de kunder, som bliver berørt af, at hele varelageret er væk.

Kiim Møbel- & Stelfabrik er underleverandør til møbelfirmaerne Mogens Hansen Denmark og Søren Lund Møbler.

- Jeg har kort snakket med de virksomheder, som vi leverer til, og sagt, at vi desværre ikke kan levere de ting, som de har bestilt, lyder det fra Michael Jelle Kjellerup.

Han ved endnu ikke, hvornår virksomheden kan vende tilbage til at producere dele til møbler.

- Det har jeg overhovedet ikke nogen idé om. Det er jo mange store specialmaskiner, som vi har mistet. Vi har mistet fræsere og høvle, og udluftning har vi heller ikke længere, så alt vi skal bruge til produktionen er væk. Vi kommer til at starte fra nul, siger han.

4 Kiim Møbel- & Stelfabrik i Hadsund brændte ned natten til mandag.

Kiim Møbel- & Stelfabrik har 11 ansatte, og Michael Jelle Kjellerup fortæller, at han skal finde ud af, hvad der skal ske med dem.

- Det er noget, som jeg er ved at undersøge. Jeg håber, at forsikringsselskabet kan være behjælpelig med at få virksomheden genhuset, lyder det fra Michael Jelle Kjellerup.

Maskiner, varelager og produktion gik tabt i flammerne. Foto: Henrik Louis

Beredskabet var færdig med brandslukningen ved fem-tiden mandag morgen, men efterslukningen var stadig i gang op gennem formiddagen. Det lykkedes for brandfolkene at forhindre ilden i at brede sig til andre bygninger.

Der var ingen personer på virksomheden, da ilden opstod. Brandårsagen er endnu ukendt, men politiets teknikere skal i starten af ugen forsøge at finde frem til den.