Midtbytrafik i Hobro udfordres endnu mere

HOBRO: Mandag 25. september bliver der taget hul på den sidste etape af renoveringen af Hostrupvej i Hobro. Arbejdet vil belaste trafikken i midtbyen og kommunen opfordrer derfor til, at man i videst mulige omfang benytter alternative ruter.

Fra mandag vil krydset mellem Skivevej og Hostrupvej blive spærret, og afspærringen strækker sig fra Skivevej til Brogade. Det betyder, at også rundkørslen ved Hegedalsvej og Adelgade er spærret.

Den midlertidige vej, der hidtil har ledt trafikken fra Brogade og ind i rundkørslen, forlænges til Hegedalvej.

- Vi kommer ikke uden om, at trafikken i midtbyen i den næste tid bliver meget påvirket af arbejdet. Det er beklageligt, men vi kan ikke gennemføre et anlægsarbejde i denne størrelse uden, at det påvirker trafikken. Derfor prioriterer vi også stadig at gennemføre projektet hurtigst muligt, siger Lars Højmark, fagchef for Teknik og Byg i Mariagerfjord Kommune.

Han opfordrer til, at trafikanterne i den kommende tid i videst mulige omfang benytter sig af alternative ruter, det vil sige E45. Han uddyber, at der tidsmæssigt ikke er den store forskel på at køre via motorvejen frem for at køre gennem Hobro, og med det øgede pres, der vil være på de øvrige veje gennem Hobro, vil det for de flestes vedkommende være en fordel at køre via motorvejen.

Lars Højmark påpeger, at buspassagerer også må påregne forsinkelser i den kommende periode, men fagchefen øjner et lys forrude.

- Vi forventer, at Hostrupvej - fra Hadsundvej til Banegaardsvej - er åben fra den 8. oktober. Det vil lette lidt af presset på trafikken i midtbyen, idet man så kan køre til og fra midtbyen via Banegaardsvej, Nyvej, Jernbanegade og H I Biesgade. Men der er ingen tvivl om, at de kommende afspærringer vil medføre større trafikale udfordringer end hidtil. Det vil vare frem til uge 45, hvor krydset Brogade/Adelgade/Hegedalsvej genåbnes, siger han.