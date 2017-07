Mikkelsen: Fortjent, vi får sejren

FODBOLD: Hobro IK er på en delt førsteplads i Alka Superligaen, efter holdet søndag vandt med 2-1 på hjemmebane over Helsingør FC - samme cifre, som AC Horsens og Lyngby besejrede henholdsvis AGF og Silkeborg med.

Klubben skulle dog et stykke hen i kampen, før sejren kom i hus, efter gæsterne havde taget føringen allerede i det syvende minut.

- Og de er et frygteligt hold at spille imod, når man er bagud. De er rigtigt gode til at holde med bolden, og man kan hurtigt komme til at løbe mange forgæves meter. Men jeg synes også, at vi selv prøvede at spille fornuftigt med bolden, så vi også tvang dem til at få løbet noget, siger Martin Mikkelsen, der stod for det udlignende mål.

- Ja, jeg havde egentlig ikke regnet med, at Pål (Kirkevold, red.) ville aflevere bolden, for han er jo en rigtig angriber. Men det gjorde han heldigvis, og det var rigtig lækkert at få scoret. Det sker jo ikke så tit, griner offensivspilleren.

Hobro pressede på efter scoringen - også godt hjulpet af en indskiftning af Quincy Antipas, der begynder at ligne den spiller, han var før sin lange skadespause.

- Jeg synes, det er fortjent, bi vinder, for efter scoringen har vi mange muligheder. Og så var det bare en fornøjelse at se Quincy spille så godt igen. Det har været savnet, siger Martin Mikkelsen.

Hobro spiller sæsonens anden kamp fredag aften å udebane mod AGF.