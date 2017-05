Mikkelsen: Vi skal vise, vi er mænd

HOBRO: Der er lagt op til en direkte finale om direkte oprykning til Alka Superligaen, når Hobro IK lørdag møder Vendsyssel FF på DS Arena.

Hobro har smidt et stort forspring i løbet af foråret, og det fylder meget hos Martin Mikkelsen.

- Jeg er helt vild skuffet over, at vi har smidt vores forspring væk. Vi har haft mange matchbolde, og det er simpelthen så frustrerende ikke at kunne gøre det færdigt, siger kantspilleren.

Hobro kan dog nøjes med uafgjort mod Vendsyssel på lørdag.

- Vi i har stadig fordelen, hvis man ellers ser bort fra det begreb, der hedder momentum. Vi kan tåle uafgjort, så vi skal forsøge

at lægge alle skuffelserne bag os og vise, at vi er nogle mænd. Vi skal steppe op, fastslår Martin Mikkelsen.