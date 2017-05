Mindst to nordjyske hold i superligaen

FREDERICIA: Det bliver et af de nordjyske hold i NordicBet Ligaen, der tager den oprykningsgivende førsteplads. Derfor får Nordjylland mindst to hold i Alka Superligaen næste sæson.

Med to runder igen adskiller to point duksen Hobro IK og Vendsyssel FF på andenpladsen.

- Alle vil være i vores situation. Vi fører med to point med to kampe igen og kan selv afgøre det. Det ser stadig godt ud, så vi skal op med hovedet igen og være klar til næste weekend, siger Hobro-angriber Anders Holvad.

De to nordjyske tophold mødes i Hobro på DS Arena i sidste spillerunde. Med kun to points afstand kan begge hold selv afgøre, om de tager den direkte plads op i Alka Superligaen.

- Det betyder nu, at der er rigtig gode muligheder for, vi får en finale i sidste kamp på DS Arena på mod Vendsyssel. Nu tager vi til Næstved for at vinde derovre, og så må vi se, hvad Vendsyssel gør. Det er egentlig ligegyldigt for os. Vi skal vinde i Næstved. Det er det, det handler, siger Anders Holvad.

Han og holdkammeraterne kan nøjes med to uafgjorte, hvis de vil være sikre på at at tage førstepladsen, mens Vendsyssel skal vinde begge kampe for at være sikre på at snuppe hjørringensernes første sæson i Alka Superligaen.