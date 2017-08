Minor: Nemt at falde til i Hobro

FODBOLD: I sommerpausen skiftede Rasmus Minor Petersen FC Helsingør ud med Hobro IK, og den store forsvarsspiller har fået en god start på livet i Alka Superligaen.

Igen i søndagens 3-0-sejr over Lyngby var Minor stærkt spillende, og det har ikke haft nogen negativ effekt, at han i de to sidste kampe har måttet undvære anfører Mads Justesen ved sin side og i stedet har haft den normale højre back Jesper Bøge som makker i centerforsvaret.

- Jeg synes, det har fungeret godt. Bøge er en anden type end Justesen, og vi har forskellige forcer, men der er en god rød tråd i den måde, vi spiller på, og derfor har det også været nemt at falde til i Hobro, siger Rasmus Minor Petersen.

Forsvarsspilleren glædede sig også over, at Hobro med søndagens sejr over Lyngby har vundet sæsonens første tre hjemmekampe.

- Det er sådan, det skal være. Når man kommer til Hobro, får man én på sinkadusen, siger Rasmus Minor Petersen.

Hobro IK skal i kamp igen fredag, hvor det gælder en udekamp mod Silkeborg.