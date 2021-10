Mistænkelig opførsel: To mænd sagde, at de ville hjælpe døve

HADSUND:To ældre herrer med udenlandsk udseende er gentagende gange dukket op på caféer og i butikker, hvor de har hævdet at komme fra en døveorganisation. På caféerne forsøger de at at sælge mærker, som skal støtte døveorganisationen.

Hvis café- og butiksejerne henvendte sig til de to mænd på cirka 60 år, forsvandt de hurtigt fra stedet igen. Det er en mistænkelig adfærd, mener Nordjyllands Politi.

Fredag 15. september 9.30 viste de to mænd sig igen på Storgade i Hadsund. Nordjyllands Politi reagerede på anmeldelsen og sendte en patrulje afsted, men mændene var ikke til at finde.

Episoderne er både foregået i Hobro og Hadsund.

Hvis du ser de to mænd, der prøver at sælge mærker for en døveorganisation, vil Nordjyllands Politi gerne høre fra dig for at finde ud af, om mændene sælger mærker på ulovlig vis.