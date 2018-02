Mistrati: Skal nok blive klar til AGF

FODBOLD: Da Hobro mandag spillede 0-0 mod polske Zaglebie Lubin i en testkamp under holdets træningslejr i Tyrkiet, var Vito Hammershøy-Mistrati tilbage efter at have siddet ude det meste af opstarten med et springerknæ.

Siden vendte knæproblemerne dog tilbage og afholdt efterfølgende midtbanespilleren fra at deltage i et par træningspas, før han her sidst på ugen igen har været tilbage på træningsbanen.

- Det var et lille tilbagefald, og det var selvfølgelig ikke godt, men heldigvis var det ikke så slemt, som det var før, siger Vito Hammershøy-Mistrati.

Han er derfor heller ikke bekymret for sin egen deltagelse i forårspremieren i Alka Superligaen 12. februar hjemme mod AGF.

- Den skal jeg nok nå at blive klar til. De sidste par dage har jeg også gennemført træningen uden nævneværdige problemer, så jeg er snart tilbage for fuldt skrald, siger Vito Hammershøy-Mistrati.

Det er til gengæld usikkert, om han kommer i kamp, når Hobro lørdag møder tjekkiske Slovacko i holdets sidste testkamp i Tyrkiet.

- Det skal vi lige vurdere. Vi har ikke besluttet noget endnu, lyder det.