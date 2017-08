Mistrati: Vi burde have vundet

FODBOLD: Selvom AaB havde bolden mest i første halvleg, så kreerede de ikke de chancer, de havde mulighed for.

Det gjorde Hobro IK til gengæld i anden halvleg, og derfor burde de have vundet, mener Vito Hammershøj-Mistrati, som glæder sig over, at holdet lykkedes med at komme tilbage efter første halvleg.

- I pausen fik vi besked på, at vi skulle op og trykke dem. Vi skulle ud og give den fem procent mere, fordi vi ikke var gode nok i første halvleg, hvor AaB havde bolden meget mere, og det skulle vi lave om på. Det synes jeg ærlig talt også, vi gør, og det bliver en meget bedre anden halvleg, siger midtbanespilleren.

I første halvleg scorede AaB i det 21. minut, mens en Mistrati-Kirkevold kombination sørgede for en overbevisende udligning efter 60 minutter.

- Det var et godt mål. Jeg får den af ham og ser i øjenkrogen, at han løber med, og så med lidt held og lidt forstand rammer den ham lige i skoen, og så laver han selv en fantastisk detalje med at vippe den over og sende den ind. Det var et godt mål, siger han.