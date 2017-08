Mistrati: Vidste, at jeg kunne præstere i Superligaen

FODBOLD: I sommer hentede Hobro IK Vito Hammershøy-Mistrati i FC Helsingør, og det har himmerlændingene hidtil ikke haft nogen grund til at fortryde.

Midtbanespilleren har efter mange år i den næstbedste række øjeblikkeligt fået succes i Alka Superligaen.

- Det går selvfølgelig lidt hurtigere i Superligaen, men ellers synes jeg egentlig, at det har været et nemt spring at tage. Jeg har hele tiden vidst, at jeg også kunne præstere i Superligaen, men det er selvfølgelig rart, at jeg nu også har bevist det, siger Vito Hammershøy-Mistrati.

Otte point i sæsonens første fem kampe har givet Hobro-holdet en god sæsonstart, men Vito Hammershøy-Mistrati ser også frem til, at modgangen melder sig.

- Alt er nemmere, når der er god stemning, men for mig handler det også om, at jeg skal være stærk, når vi ikke lige vinder i tre kampe i træk. Jeg vil ikke sige, at jeg glæder mig til modgangen, men jeg ser frem til den udfordring, for den kommer helt sikkert på et tidspunkt, siger Vito Hammershøy-Mistrati.