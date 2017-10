Mistrati vil være kampafgørende

FODBOLD: Efter to superliganederlag i streg har Vito Hammershøy-Mistrati for alvor følt sin første modvind i Hobro IK.

Den nedadgående form på det seneste betyder også noget for den taktiske indstilling til kampen mod OB lørdag eftermiddag.

- Vi har lukket ret mange mål ind på det seneste. Det skal vi sætte en prop i nu. For mit vedkommende er det ved at være noget tid siden, jeg har lavet en assist eller et mål. Jeg har normalt ikke meget fokus på de ting, men det er noget tid siden, jeg har været afgørende, siger Hammershøy-Mistrati.

Den offensive del af Hobros centrale midtbane har endnu ikke scoret for klubben i superligaregi og kun fået en enkelt assist. Det er på trods af masser af ros for sine evner til at drive spillet fremad for det nordjyske hold.

Det betyder dog ikke, at der skal ændres på hverken rollefordelingen eller prioriteterne i maskinrummet.

- Jeg har stadig en forholdsvis fri rolle. Thomasberg (Thomas Thomasberg, Hobro-træner, red.) har heller ikke sagt noget om at omlægge mit spil. Så man kommer ikke til at se et defensivt orienteret hold på den måde, siger Hobro-spilleren, der er startet inde i alle ti superligakampe for klubben i indeværende sæson.

Opgøret mellem Hobro IK og OB spilles klokken 16 på DS Arena i Hobro.