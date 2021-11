Mogens Jespersen om V-tilbagegang: Det er billigt sluppet

Venstre mister vælgeropbakning i Mariagerfjord Kommune og er gået et mandat tilbage ved tirsdagens valg, fra 12 til 11. Blå blok står samlet til 16 mandater.

- Vi går en tilbage i Venstre. Det er billigt sluppet. Jeg havde frygtet at miste de to mandater, som Konservative nu har fået. Når jeg skal afgive nogen, så er jeg glad for, at de bliver i blå blok, sagde borgmester Mogens Jespersen, da det endelige valgresultat poppede op på skærmen i valglokalet i Hobro Idrætscenter.

Inden for det borgerlige valgforbund kan Mogens Jespersen tælle til tre Konservative, en fra Nye Borgerlige, en fra Dansk Folkeparti og altså 11 til Venstre.

- Det er 16, men det er ikke ensbetydende med, at vi kan lave en aftale. Så lang tid jeg ikke har fået snakket med Dansk Folkeparti og Konservative, kan jeg ikke sige noget, siger Mogens Jespersen.

