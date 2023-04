Monica drev gæk med politiet og fik sin drømmegave

NORUP:Monica smilede, og det havde hun god grund til. Hun fejrede både fødselsdag og strålede beskedent i rollen som dagens helt på Vindblæs Friskole ved Assens.

Midt i anden time i tredje klasse brasede flere politifolk pludselig ind i skolelokalet på jagt efter "gerningsmanden" bag et mystisk brev, som ordensmagten i Hobro modtog før påske.

Et gækkebrev fra en afsender, som drømmer om at få besøg af politiet. Sporene pegede mod Vindblæs Friskole i Norup, men længere rakte politiets efterforskning ikke.

Så politikommissær Mikkel Mitchell bar i favnen en gigantisk kurv med alskens påskegodt, da han stillede sig op foran 3. klasse og bad om hjælp til at løse gåden.

Først da bekendte Monica Kjellerup kulør.

- Tusind tak, smilede Monica høfligt, da hun modtog sit påskeæg.

Politiet afleverede en stor påskekurv, fordi efterforskningen ikke afslørede Kate Monica. Foto: Martél Andersen

Hun havde i gækkebrevet til politiet underskrevet sig med et antal æggesymboler svarende til begge sine fornavne, nemlig Kate Monica, for at lægge røgslør ud. For alle kender hende kun som Monica.

Hun havde selv fundet på at skrive et gækkebrev til poltiet.

- Jeg har altid tænkt, at det vil være sjovt at møde politiet, se en politihund og sidde i en politibil, fortalte Monica, som afslørede, at hun godt kunne tænke sig at blive politibetjent.

- Det må være spændende at løse mysterier og opklare forbrydelser, fortalte den 10-årige pige, som tog den store opmærksomhed forbavsende roligt.

Efter skole ventede fejring af fødselsdagen med kammeraterne.

- Men det her er nok det sjoveste, der sker i dag, smilede Monica.

Politiet medbragte en æske med påskeæg til hver eneste af klassekammeraterne, og så fyrede betjentene en flagbombe af, så glimmer og flag blæste ud i hele lokalet og efterlod et værre rod til dagens dusk.

Sikke et virak i 3. klasse, og turbulensen spredte sig til hele skolen, for undervisningen for de 141 elever blev suspenderet.

Sikke et virak af politibetjente og journalister i 3. klasse. Foto: Martél Andersen

Politiet medbragte nemlig hele tre udrykningskøretøjer og en toptrænet politihund. Grej og kræ blev demonstreret udenfor. Bilerne blinkede blåt, og sirenerne hylede, så alle i Norup blev vækket fra deres eventuelle formiddagslur.

Selvfølgelig fik Monica Kjellerup plads lige midt i en politibil og modtog en personlig og grundig instruktion i køretøjets udstyr. Og hun strålede, dagens 10-årige fødselar.

Endelig fik Monica opfyldt sit ønske om at sidde i en politibil. Foto: Martél Andersen

Politihunden Ivan sammen med Monica Kjellerup. Foto: Martél Andersen

Allerede på friskolens morgensamling tirsdag drøftede elever og lærere gækkebrevet, som i påskedagen har fået stor opmærksomhed af medier og på sociale platforme.

Men ingen elever kendte til onsdagens besøg af Nordjyllands Politi.

- Det er fantastisk, at politiet vil komme og give vores unger sådan en kæmpeoplevelse, sagde skoleleder Carina Sloth.

