Spærret: To er omkommet efter voldsom ulykke på motorvejen

HANDEST/PURHUS:Torsdag formiddag omkring klokken 9.30 er der sket to ulykker på motorvej E45 syd for Hobro med 2-300 meters mellemrum i sydgående og nordgående retning.

To personer er omkommet i ulykken. Det bekræfter Henrik Skals, der er vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi.

Det drejer sig om en 40-årig mand fra Himmerland. Hans pårørende er underrettet. Den anden omkomne er en lastbilchauffør, som politiet ikke kender identiteten på.

Ud over de to, der er bekræftet døde, er der tale om flere alvorligt tilskadekomne, oplyser Henrik Skals.

Minimum tre lastbiler og op til 15 personbiler har været implicerede i ulykken.

Politiet arbejder klokken 11.45 på at frigøre en person fra en bil.

- Vi arbejder i øjeblikket ude på stedet, og der er sendt politi, ambulancer og redning til stedet, siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi Henrik Skals, der har ansvaret for indsatsen.

- Sideløbende med redningsindsatsen arbejder vi på politimæssigt at afhøre vidner og trafikanter og undersøge omstændighederne ude på stedet, så vi kan få danne os et overblik over årsag, men det arbejder kommer til at tage lang tid.

Ulykke ved Purhus på E45 Handest 15. december 2022. Foto: Henrik Bo

På politistationen i Hobro er der oprettet et evakueringspårørendecenter, hvor flere skal afhøres.

Et evakueringscenter er en lokalitet til placering af uskadte evakuerede borgere, hvor de kan få umiddelbar krisestøtte ved kriseteams fra region eller kommune samt få kontakt med myndigheder, ressourcepersoner og pårørende.

- Vi har aktiveret det psykosociale beredskab via Akut Medicinsk Koordinationscenter, og de afsendes til Hobro for at hånd om implicerede, siger Henrik Skals i en pressemeddelelse.

I nordgående retning er motorvejen helt spærret ved frakørsel 38 Purhus. Her bliver trafikken ledt fra motorvejen.

I sydgående retning bliver trafikken ledt af motorvejen ved frakørsel 37, Handest. Her flyder trafikken langsomt, men fremad, beretter Nordjyskes journalist på stedet.

Politiet oplyser, at man skal finde alternative ruter, da vejen vil være spærret længe.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er motorvejen mellem Aalborg og Hobro spejlglat.

