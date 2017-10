Det skummer hvidt ved lystbådehavn i Hobro

MARIAGERFJORD: Nedre Strandvej ved lystbådehavnen i Hobro blev tirsdag forvandlet til et skøjtelandskab af hvidt skum.

Onsdag formiddag blev der gjort rent, men små hvide totter sås stadig hist og pist - og i vandkanten lå en bræmme af hvidt.

Jan Grumstrup er formand for Hobro Sejlklub, der holder til i klublokaler ved Nedre Strandvej.

Han fortæller, at skummet stod op af kloakristene og bredte sig på vejen, hvor det tirsdag eftermiddag lå i en meters højde.

- Det er noget, vi har sloges med i mange år. Det sker nok fire-seks gange i løbet af sommeren efter store regnskyl.

- Vi undrer os over, at det bliver ved med at komme, siger Jan Grumstrup.

Han mener at vide, at skummet stammer fra en bestemt virksomhed i Hobros nordlige industrikvarter.

Problemet skulle opstå, når virksomhedens skyllebassiner løber over, og det skumfyldte vand ryger ud i det almindelige kloaksystem.

- Om det miljømæssigt er en belastning, det tvivler jeg nok på. Men det er temmelig generende, at bådene bliver klistret ind i sæbeskum, siger Jan Grumstrup.

Detektivarbejde

Poul Møller, afdelingsleder i Mariagerfjord Kommunes miljøafdeling, oplyser, at Mariagerfjord Vand A/S nu er gået i gang med et opsporingsarbejde.

- De kigger i kloaksystemet med tv-inspektion for at finde ud af, hvor forureningen kan stamme fra.

- Jeg har fået oplyst, at der opstod en tilsvarende problematik 9. august i år, hvor man ikke fik opsporet kilden.

- Denne gang er de optimistiske med hensyn til at finde den, siger Poul Møller.

- Er det et miljømæssigt problem?

- Det er ikke en økologisk katastrofe. Men hver gang, man udleder noget til fjord, søer eller hav, som ikke er rent, er det jo en miljømæssig belastning i et eller andet omfang, svarer Poul Møller.

Såfremt kilden til forureningen kan opspores, skal Mariagerfjord Kommunes miljøafdeling have en snak med vedkommende.

- Så forestår der et stykke myndighedsarbejde. Virksomheden - hvis det er en virksomhed - skal tage nogle forholdsregler, så det ikke sker igen, siger Poul Møller.

Bøde eller lignende kommer formentlig ikke på tale:

- Jeg forestiller mig ikke, at det er sket med fortsæt. Jeg går ud fra, at der er tale om en utilsigtet hændelse - en fejl, siger Poul Møller.