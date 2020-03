Mystisk røg i fabrik midt om natten

HADSUND:Da een vægter natten til torsdag var på kontrolbesøg hos Nilfisk på Industrivej i det nordlige Hadsund, var der noget galt - vægteren bemærkede svag røg og en mærkelig lugt af noget brændt.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret omkring kl. 01.30 og sendte i første omgang to røgdykkere ind for at finde ud af, om der var brand i den store industribygning. Op mod 800 kvadratmeter bygningen blev gennemsøgt, oplyser indsatsleder René Nikolajsen fra Nordjyllands Beredskab.

Det viste sig, at røgen kom fra tre højtryksrensere, som var blevet testet - det holdt de ikke til. Højtryksrenserne havde dog ikke startet en brand, men udviklet røg, oplyser beredskabet.