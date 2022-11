Mystisk sms: Indbrudstyv slog til mod sårbare beboere

MARIAGER:For år tilbage kunne indbrudstyve finde på at ringe til fastnettelefonerne på de adresser, de overvejede at slå til imod. Blev der ikke svaret, kunne de være nogenlunde sikre på, at der ikke var nogen hjemme, og at de dermed havde "arbejdsro".

Men det er ved at være lang tid siden, Nordjyllands Politi har oplevet den fremgangsmåde - indtil for et par dage siden.

I sidste uge modtog en beboer på Enggården, et botilbud for udviklingshæmmede i Mariager, en sms fra en endnu ukendt afsender. Heri spurgte vedkommende, hvornår beboerne på botilbuddet gik i seng og slukkede lyset om aftenen.

Og natten til fredag, mens beboerne sov, blev der så begået indbrud på botilbuddet. Ifølge politiets anmeldelse blev fire bokse med blandt andet personlige ejendele brudt op og tømt.

Det får Nordjyllands Politi til at koble de to ting sammen, og ifølge politikommissær Ann-Britt Miller mistænker man, at gerningsmanden er en med et kendskab til botilbuddet Enggården.

- Vi er ikke så langt med efterforskningen, at vi har en konkret mistænkt, men noget kunne tyde på, at det er en, der kender stedet, siger hun.

Aldrig prøvet sådan noget før

På botilbuddet Enggården er både beboerne og de ansatte meget påvirkede af hændelsen, fortæller Kit Borup, social- og sundhedschef i Mariagerfjord Kommune.

- Det er for os at se et meget usædvanligt indbrud. Vi har aldrig prøvet sådan noget før, siger Kit Borup.

- Alt, hvad man kan gøre for at passe på beboernes ejendele og penge, gør vi allerede, men det er klart, at vi nogle gange kan blive nødt til at forebygge på nye måder, og der har vi løbende en dialog med politiet, tilføjer hun.

Af hensyn til politiets efterforskning har hverken hun eller den daglige leder af Enggården, Mickey Vinter, mulighed for at fortælle mere på nuværende tidspunkt.

Det er endnu ikke gjort op, hvor meget indbrudstyven slap af sted med, og hos Nordjyllands Politi ved man endnu ikke, præcis hvordan tyven skaffede sig adgang til botilbuddet.