Nabo til gift-grund i Hobro bekymret: Kan forurening have spredt sig?

Folk i kvarteret omkring Solvej i Hobro er bekymrede over, at der er fundet arsen på Solvej 10 i et omfang, så Mariagerfjord Kommune har aflyst en planlagt licitation over byggeriet af en ny børnehave.

Efter hvad NORDJYSKE erfarer har en af beboerne på Solvej, fhv. advokat Niels Fjeldberg, lørdag henvendt sig pr. e-mail til kommunaldirektør Lars Clement med en række spørgsmål.

I kvarteret løber de ofte på hinanden, og alle Niels Fjeldberg taler med, er stærkt bekymrede.

Han ønsker at få svar på, om forureningen med arsen er værre end først antaget?

Kan være sket spredning af giften i forbindelse med, at Nordre Skole blev revet ned?

Er der risiko for, at arsenen kan spredes i området via grundvandet?

Mange spørgsmål

Han oplyser, at tomten efter Nordre Skole, der er udset til byggeri af ny børnehave, i godt vejr bruges som opholdssted for børn og unge.

De drikker øl og breezere, og mindreårige samler flaskepant. Bør dette undgås? spørger Niels Fjeldberg.

Brevskriveren har erfaret om den aflyste licitation og behovet for yderligere miljøundersøgelser via NORDJYSKEs dækning.

Skal berørte naboer alene søge deres informationer i dagspressen, eller vil kommunen indkalde dem til et møde? vil han vide.