Ny viden chokerer naboer til biogas

HOBRO:Naboer til et kommende biogasanlæg nord for Hobro er rystede over at erfare, at projektet er langt større, end de troede. De føler, de er blevet ført bag lyset:

- Det vi har protesteret imod, er den bynære placering af et stort biogasanlæg. Nu viser det sig, at ambitionen er langt større. Det er rent faktisk en energi-ø, man har planer om at bygge, siger Lars Bøgh Pedersen, medlem af en følgegruppe, Mariagerfjord Kommune har nedsat.

Lars Bøgh Pedersen og syv andre i en selvbestaltet borgergruppe prøver nu at råbe byrådet op i et brev med den fængende overskrift: "Ny viden du bør have om biogas i Hobro".

Ved at søge aktindsigt hos Mariagerfjord Kommune er borgergruppen nemlig faldet over nye oplysninger, som er opsigtsvækkende for dem:

Lige siden 2018 har initiativtagerne (AN Biogas Nord og leverandørerne) også haft planer om at opføre et brintanlæg (power-to-x-anlæg) på den lokalitet i Hobro nord, som kommunen har udpeget til biogas. Vindmøller luftes også som en mulighed.

Ny viden du bør have om biogas i Hobro Borgergruppen Bynær Biogas i Hobro Nord - Nej tak har skrevet til alle byrådsmedlemmer under overskriften: "Ny viden du bør have om biogas i Hobro":

"Kære byrådspolitiker. Vi har tidligere henvendt os til dig omkring etableringen af biogasanlægget nord for Hobro. Vores holdning er stadig, at selve placeringen af anlægget og især den omfattende tunge følgetrafik vil ødelægge attraktive områder at bosætte sig i for Hobro - fx Hørby Skoleby og Valsgård, hvor byens skoler ligger.

Men i dag skriver vi til dig, fordi vi ved gennemlæsning af sagsakterne er stødt på ny viden som vi vil sikre os, at du også har:

Ifølge sagsakterne har der siden 2018 været tale om biogasanlæg, opgraderingsanlæg, brintanlæg (power-to-x) og evt. også vindmøller.

Bestyrelsen i AN Biogas Hobro Nord A/S er netop skiftet ud. Alle landmænd er fratrådt til fordel for Søren Rasmussen, Jens Rasmussen og Jakob Kirkegaard Kortbæk, der er ejere og/eller medlemmer af direktionen i virksomheden Eurowind Energy A/S, der ligger i Hobro og netop etablerer sådanne grønne energiparker og energi-øer.

Man kan undre sig over meget i den sammenhæng. Helt konkret beder vi dig overveje: Der søges kun tilladelse til et biogasanlæg af en bestemt kapacitet nu, men er en så bynær placering (udpeget i en lokalplan fra 2013) stadig den rigtige, når der ses på de nye og fremtidige ambitioner til det samlede projekt med biogas, opgradering/udvidelse, brint og evt. vindmøller?"

Underskrevet Charlotte Mærkmose Larsen, Lars Anton Lassen, Jeppe Veirum Larsen (Grundejerforeningen Kvædeparken, formand), Lars Bøgh Pedersen, Esben Haabendal, Steen Bak, Mogens Lykke Olesen, Anna Maria Dahlgaard. Ny viden du bør have om biogas i Hobro, brev til byrådet fra borgergruppe VIS MERE

Lars Bøgh Pedersen understreger, at de ikke er imod den grønne omstilling og grøn energi, men at de savner åbenhed og demokrati.

- Vi skal alle bidrage til en grøn omstilling, men det skal ske i fællesskabet, som en åben demokratisk proces, ikke som noget fordækt luskeri.

- Hvorfor melder man ikke åbent ud fra starten? Gør et ordentligt forarbejde i synlighed og med hensyn til de borgere, som bliver berørt, og sikrer sig bred opbakning til et godt projekt? spørger Lars Bøgh Pedersen.

Borgmester Mogens Jespersen (V) mener, det er naturligt, at et power to x-anlæg ligger sammen med et biogasanlæg. At det skulle give trafikal belastning, afviser han. Foto: Bo Lehm

Borgmester Mogens Jespersen (V) slår over for Nordjyske fast, at det kun er et biogasanlæg, byrådet tager stilling til i denne omgang.

Til naboernes udtalelse om, at de føler sig bag lyset, siger borgmesteren, at oplysningerne ikke har været holdt skjult.

- Dog skulle de søge aktindsigt for at få dem? indvender Nordjyske pr. e-mail til borgmesteren, hvilket han ikke er vendt tilbage med et svar på i skrivende stund.

Afviser trafikal belastning

Borgmesteren mener, det er naturligt, at et power to x-anlæg ligger sammen med et biogasanlæg. At det skulle give trafikal belastning, afviser han.

- Så vidt jeg ved, er det kun to-tre gange om ugen, der kører lastbil til brintanlægget i Hobro (på Jyllandsvej, red.), siger borgmesteren.

Men foreløbig er det kun "hvis'er og måske'er".

Regering presser på for vindmøller

Borgmesteren kan ikke afvise, at det om nogle år skulle blive aktuelt med vindmøller på stedet.

- Vi har en regering, som presser kommunerne til at sætte turbo på vindmølleenergi. Så jeg kan ikke afvise, at vi siger ja, hvis der kommer en ansøgning om fem-ti år, siger Mogens Jespersen.

Han sammenligner med privat boligbyggeri:

- Hvis jeg bygger et hus ved siden af dit, skal jeg så allerede fra starten sige, at det kan være, jeg sætter et højere tag på om nogle år? Nej, det må vi tage stilling til til den tid, siger borgmesteren.

Sagen rammer byrådet onsdag 24. august om aftenen. Politikerne skal beslutte, om de vil sende planerne for biogasanlægget i offentlig høring.

På tegnebrættet fra starten

Landmand Jens Verner Pedersen, Tobberup, er formand for leverandørkredsen til det nye biogasanlæg nord for Hobro.

- Jeg forstår ikke, at naboerne ikke har hørt om, at der skal laves et power-to-x-anlæg. Den opgradering har været på tegnebrættet fra starten. Det har hele tiden været intentionen at gå skridtet videre og udnytte den CO2, som produceres på biogasanlægget - i stedet for at sende den ud i atmosfæren, siger han.

- De bekymrede borgere forbinder et power-to-x-anlæg med, at projektet bliver dobbelt så stort. Så vidt jeg ved, kan et power-to-x-anlæg rummes i det, der svarer til to skibscontainere, siger Jens Verner Pedersen, landmand i Tobberup, Hobro, og formand for leverandørkredsen til et nyt biogasanlæg i Hobro. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- De bekymrede borgere forbinder et power-to-x-anlæg med, at projektet bliver dobbelt så stort. Så vidt jeg ved, kan det rummes i det, der svarer til to skibscontainere. Selve biogasanlægget bliver ikke større af den grund. Det bliver den samme mængde biomasse, det skal behandle. Man får bare mere energi ud af den.

Jens Verner Pedersen oplyser, at AN Biogas Hobro Nord indtil starten af juli måned var ejet af Agri Nord, hvor selskabet blev solgt til Generator Agro Aps, et selskab ejet af Søren Rasmussen Frandsbjerg. Bestyrelsen i Agri Nord ønskede ikke at finansiere færdiggørelsen af udviklingsselskabet frem til etablering.

AN Biogas Nord ApS Bestyrelsen i AN Biogas Hobro Nord ApS består nu af ledelsen i den hobroensiske virksomhed Eurowind Energy, der udvikler og ejer vindmølle- og solcelleparker verden over.

På direktørposten i anpartsselskabet er Jens Rasmussen (direktør i Eurowind Energy).

Søren Rasmussen og Jakob Kirkegaard Kortbæk, der ligeledes er i direktionen for Eurowind, er hhv. bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem. Proff.dk VIS MERE

Jens Verner Pedersen siger, at der nu skal stiftes et leverandørselskab, der organiserer leverandørerne og forhandler på leverandørernes vegne. Der er stiftende generalforsamling 7. september. Leverandørselskabet har option på at kunne købe sig ind i udviklingsselskabet, og dermed biogasanlægget, med op til 50 procent.

- Vi er nødt til at få nedbragt klimabelastningen fra landbruget. Hvis power-to-x (et anlæg til lagring af strøm fra fx vindmøller, red.) kan være med til det, er vi interesserede, fastslår Jens Verner Pedersen.