Naboer troede, der var brand: Sankthansbål blev brændt af om natten

HADSUND:Nordjyllands Beredskab blev klokken 2.30 natten til torsdag kaldt ud til en brand i en industribygning i Hadsund Syd på den sydlige side af Mariager Fjord.

Det var en nabo, der havde set ilden og alarmeret brandvæsnet.

Det var dog ild i et stort sankthansbål, der mødte brandvæsnet, da de nåede frem.

- Lysskæret kunne tydeligt ses fra den anden side af fjorden, så jeg forstår godt, at nogle troede der var brand i bygningen, siger Thomas Bach Sørensen, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Han beskriver sankthansbålet, som var placeret ved Frelsens Hær Genbrugscenter cirka 20 kvadratmeter og ikke så højt.

- Men der kom nogle virkelig høje flammer fra det, og der var godt gang i det, da vi nåede frem, fortæller indsatslederen.

Der plejer at være sankthansbål på Hadsund Syd, men hvorfor det ikke er brændt af tirsdag aften, men først blev futtet af natten til torsdag, ved Thomas Bach Sørensen ikke.

- Det er sandsynligvis ikke brændt af på grund af forsigtigheden omkring corona. Hvordan det så bliver antændt klokken 2.30 om natten er en opgave for politiet at finde ud af, men der er formodninger om, at nogen har "hjulpet", ved at sætte ild til det, siger Thomas Bach Sørensen, der fortæller, at det er tilladt at antænde så store bål uden at have anmeldt det, og det er forbudt at forlade et bål uden opsyn.