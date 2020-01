Nej fra løverne ingen stopklods: Nordjysk campingplads laver ny festival for unge

ØSTER HURUP: Det populære Tv-program på DR1 ”Løvens Hule” havde torsdag aften besøg af Nikoline, Josefine og Bjørn fra Kattegat Strand Camping i Øster Hurup.

Den unge trio vil forvandle måden at tænke campingplads på, og selvom de ikke kom hjem med en pose penge fra løverne, er der alligevel fuld gang i forvandlingen. Starten går for alvor til sommer, hvor Kattegat Strand Camping i Øster Hurup bliver rammen om en ny, ambitiøs festival for unge; Skyland Beach Festival.

I år 2000 købte ægteparret Birthe og Jørn Pedersen en faldefærdig campingplads smukt beliggende i vandkanten af Kattegat lidt nord for Øster Hurup. I årenes løb har parret – med stor hjælp fra deres børn – forvandlet de nedslidte faciliteter til den familievenlige og populære 5-stjernede Kattegat Strand Camping.

Nu lurer et generationsskiftet på campingpladsen, og intet ville være nemmere end at køre videre i den velkendte sikre stil… Men så kender man ikke familien Pedersen!

Anført af anden generation – børnene Nikoline, Josefine, Bjerne og Bjørn Pedersen – vil campingpladsen i de kommende år satse meget mere på festivaler og events, allerede startende i uge 27 og 28 i år, hvor pladsen bliver rammen om første udgave af Skyland Beach Festival.

Det bedste ved ferie og ved festival

- Vores idé er, at kombinere det bedste ved at holde ferie med det bedste ved at gå til musikfestival, som jo er mere populært end nogensinde hos de unge.

- Den kombination kan vi tilbyde, fordi vi hos os har en lækker strand, pool-område, indbydende overnatningsmuligheder, gode bad- og toiletforhold, strøm til alle plus en masse andet. En luksus vi kan kombinere med fede koncerter, diskoteker, barområder, streetfood, aktiviteter, konkurrencer og en helt unik festival- og feriestemning. Alt sammen samlet i Skyland Beach Festival, fortæller Bjørn Pedersen, der til årets udgave af festivalen håber på op til 6.000 gæster fra hele norden fordelt over de to uger.

En ambition, der bliver godt understøttet af de foreløbige offentliggjorte musiknavne, der omfatter Ude Af Kontrol, Specktors & Djämes Braun, Fool og Faustix.

Det er bare en start

Festivalen markerer starten på Kattegat Strand Campings nye satsning på events og festivaler.

- Vi vil nytænke måden at drive campingplads på ved at skabe en række unikke events og festivaler henover året. Det kan være alt fra en gaming-, motorcykel- eller singlefestival til en musikfestival for det modne publikum, som vi også har her sidst på sommeren i år. Kun fantasien sætter grænserne.

- Vi vil tilstræbe at arrangere fem festivaler i løbet af et år, samtidig med, at vi også vil arrangere events for eksempelvis større virksomheder, der vil give deres medarbejdere en helt særlig oplevelse, fortæller Bjørn Pedersen.

God respons i ”Løvens Hule”

Firkløveret bag de nye ideer, og den første udgave af Skyland Beach Festival, har via egne midler, investorer og tilskud fra Vækstfonden skrabet fire millioner kroner sammen. Et rigtigt fornuftigt fundament.

Alligevel valgte de at stille op i Tv-programmet ”Løvens Hule” i håb om en ekstra investor. Et program, der blev optaget sidst tilbage i oktober, og vist på DR1 torsdag i denne uge.

- Vi fik en supergod respons fra løverne, men ingen investering med hjem, hvilket vi heller ikke var afhængige af.

- Jeg vil selvfølgelig altid gerne ”vinde”, når jeg stiller op i noget, men skal jeg være helt ærlig, så stillede vi mest op for markedsføringens skyld. Konceptet er jo allerede en realitet og vi havde allerede finansieringen på plads.

- Så nu glæder vi os bare til at præsenterer første udgave af Skyland Beach Festival på Kattegat Strand Camping i uge 27 og 28, og derefter arrangere endnu flere events, slutter Bjørn Pedersen.