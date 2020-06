Nicklas fra Hobro er årets elev i Føtex

HOBRO:Der var 250 indstillede kandidater til titlen. Fem blev udvalgt til finalen – og til slut var der kun én vinder, nemlig Nicklas Møller Jensen fra Føtex i Hobro, der mandag eftermiddag blev overrasket og hædret med titlen ”Årets elev 2020” i samtlige godt 100 Føtex-butikker i Danmark.

Det var Lars Rønnow, chef for HR-afdelingen, Henrik Nissen, regionschef nord, Jan Larsen, direktør for Føtex-butikkerne og Lars Lind, varehuschef Føtex Hobro, der mandag eftermiddag overraskede en intetanende Nicklas Møller Jensen i frokostpausen. De bankede på døren til frokoststuen bevæbnet med diplom og en rejsegavecheck på 10.000 kr. og ikke mindst store smil og rosende ord.

Det startede med 250 indstillede elever, som blev reduceret til fem i finalen. Her skulle finalisterne præsentere sig selv i video, som skulle vurderes af et dommerpanel på Føtex’ hovedkontor. Her vandt Nicklas suverænt med 7 ud af 8 stemmer.

- I første omgang vidste jeg slet ikke, at jeg var blevet nomineret, men endte alligevel i finalen, hvor jeg i videoen fortalte lidt om nogle succeshistorier i butikken, og mine ambitioner fremadrettet, fortalte en tydelig overrasket Nicklas Møller Jensen, der har været elev i halvandet år, men arbejdet i Føtex i Hobro siden han var 15 år. I dag er han 22 år.

Fra nærmeste chef, Lars Lind, varehuschef i Føtex Hobro, var der store roser til Nicklas.

- Han er en rigtig god kollega, en god købmand og han ved, hvad han vil. Han har blandt andet ansvaret for vinafdelingen her i butikken, og alt står snorlige. Samtidig er han meget beskeden. Han gør det fantastisk, og det er meget fortjent, lød det fra Lars Lind.