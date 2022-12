Niels, Maria og Martin må knibe sig i armen: Dyrepark endte med rekordsæson efter overtagelse

HOBRO:Maria Buus, Niels Pedersen og Martin Hermansen har haft nok at se til, siden de i starten af året overtog Hobro Mini Zoo, der siden da er blevet omdøbt til Nordisk Dyrepark.

Et tilbageblik på, hvordan det er gået, giver dog grund til store smil.

- Vi har haft en forrygende sæson. Omsætningen har været næsten fordoblet i forhold til sidste år, og det var de tidligere ejeres bedste. Så vi sætter allerede rekorder, fortæller Maria Buus, der udover at være dyrepasser, også er direktør i dyreparken.

I Nordisk Dyrepark kan man blandt andet møde alpakaen Peter. - Han er sådan lidt vores maskot her i parken, fortæller Maria Buus. Foto: Claus Søndberg

Dyr fra alle verdenshjørner

Nok er det Maria, Niels og Martins første år som ejere af parken, men det er fire årtier siden, at dyreparken bød de første gæster indenfor. I 1982 åbnede den under navnet Lillemølle Fuglepark. Den nye ejer-trio håber, at parken kommer til at eksistere i mindst lige så mange år endnu.

- Vi regner med, at vi skal pensioneres her, og håber da at vi har fundet vores sidste arbejdsplads, lyder det samstemmigt fra de tre.

Martin arbejdede egentlig i Grønland, men da han blev tilbudt af være med i det lille zoo-eventyr, vendte han hjem til det danske land. Foto: Claus Søndberg

Der er stadig masser af fugle at finde i parken, men også mange andre slags dyr. Og man skal ikke tage fejl af, at det nye navn indeholder ordet "nordisk", for det betyder nemlig ikke, at det kun er dyr fra de nordlige breddegrader, man kan hilse på.

- Vi har dyr fra alle verdenshjørner, fastslår Maria.

Til gengæld er navnet en hyldest til egnens vikinghistorie. Derfor har der i løbet af sommeren været aktiviteter som for eksempel vikingekampe og salgsboder.

Planen er også at vikingetemaet skal gå igen i de materialer, der bruges til indhegninger, facade og på dyreparkens legeplads.

- Det giver en meroplevelse, at der er et tema, så det ikke bare er dyrene, man ser på, men også selve anlæggene, fortæller Niels.

Det var i forbindelse med udlejning af grise til den tidligere ejer af dyreparken, at idéen om at købe den opstod. - Jeg stod og skulle til at læse til dyrlæge, men kunne godt se at købe en dyrepark var noget federe, fortæller Maria Buus. Foto: Claus Søndberg

God plads til dyr og biler

Udover nyt navn og tema, står parken også overfor en større renovering. Krokodilleanlægget i tropehuset er allerede blevet renoveret, og planen er, at flere skal følge trop.

- Vi har store visioner og masser af idéer. Og det bliver også til noget, men vores største fjende er nok tiden, som bare flyver afsted, siger Maria.

Noget andet, som er blevet indført, er "dyrepasserens hjælper", hvor børn kan komme med rundt før åbningstid og fodre og lære mere om dyrene.

Derudover er der også blevet åbnet for en sti rundt om søen, som ellers har været lukket i fem-seks år, fortæller Maria på turen hen til sumpbæver-anlægget.

- Det er nok Danmarks største sumpbæveranlæg, siger hun.

Det er også muligt at overnatte i et af parkens shelters og opleve, hvordan dyrene er når mørket falder på. Foto: Claus Søndberg

Det er vigtigt for Maria, Niels og Martin, at dyrene har god plads, og ejer-trioen håber, at der på sigt kan blive tale om en udvidelse af både parken og parkeringsplads.

Sidstnævnte har især været en udfordring på dage med mange besøgende.

- Vi har godt nok haft problemer i sommer. På et tidspunkt var der kaos, og folk holdt i kø, så vi måtte ud med græsslåmaskinen, så der blev plads til alle bilerne, lyder det fra direktøren.

I Nordisk Dyrepark kan man opleve mere end 110 forskellige dyrearter. Foto: Claus Søndberg

Som noget nyt holder dyreparken åbnet i weekenderne i frem til jul. Det vil tilmed være muligt at besøge dyrene juleaftensdag, hvor der er gratis adgang for alle.