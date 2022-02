Noah maler med fødderne - Det minder overhovedet ikke om noget, vi har lavet før

HOBRO:Noah Ellehauge Bech sidder i gymnastiksalen med blå maling på fødderne. Man kunne fristes til at tro, at han er gået tidligt i gang med en smølfeudklædning til fastelavn, men det er ikke tilfældet. Noah har i stedet benyttet sine fødder i kunstens tjeneste.

Malingen er ikke lige at få af fødderne igen. Foto: Martél Andersen

Uge fem har i år ikke lignet de øvrige uger for 7. klassetrin på Søndre Skole i Hobro. Regnestykker og skolebøger har været skiftet ud med malerbøtter og dansetrin. Skolen har nemlig deltaget i kunstprojektet Spire og Gro, og ugen i gennem har der været fokus på, at eleverne skulle skabe sammen og dyrke deres kreativitet.

Sammen med fem kunstnere har eleverne arbejdet med forskellige former for kunst fra elektronisk musik til billedkunst.

Noah Ellehauge Bech og resten af 7.T har arbejdet med koreografi sammen med kunstneren Sandro Masai. De afslutter temaugen med en optræden, hvor de med en kombination af dans og maling skaber et kæmpe kunstværk med fødderne. Før ugens sidste dans i skolens gymnastiksal, ser han og klassekammeraten Silke Ahm Grundtdal tilbage på en spændende uge.

- Det har været meget specielt, man kunne godt grine lidt af hinanden og af sig selv, lyder det fra Noah Ellehauge Bech og fortsætter:

- Det minder overhovedet ikke om noget, vi har lavet før.

Der har været kunst på skoleskemaet i uge fem. Foto: Martél Andersen

- Jeg synes, det har været fedt, jeg har aldrig prøvet sådan noget her før. Vi har rykket nogle grænser, tilføjer Silke Ahm Grundtdal Jeppesen.

Et andet blik på kunst

7.D har brugt ugen på at arbejde med street art. Eleverne har i grupper skabt vægmalerier i samarbejde med kunstneren Phuc Vang Dang.

- Jeg synes, det har været meget sjovt, at vi har fået lov til at male noget på skolen, fortæller elev Oscar Virum Holm Kjær Nielsen foran det maleri, som han sammen med sin gruppe har brugt ugen på at skabe.

- Phuc fik det til at til at se super nemt ud, og så fik man også lyst til at forsøge at male, fortæller elev Theodor Nesgaard Engedal Dissing.

- Vi har fået et andet blik på kunst, nogle vil synes, det er nemt, andre vil synes, det er svært. Alle er kommet ud med et produkt til sidst, og det er helt klart inspirerende, hvor hurtigt vi kan få skabt et kunstværk, som kommer til at være på vores skole i mange år, tilføjer elev Emma Bested Hunt Eskildsen.

Vægmalerierne er skabt af 7.D. Foto: Martél Andersen

Tilfredshed med afviklingen

Louise Vraa Olesen er lærer på Søndre Skole. Hun har været koordinator på projektet, og hun er meget tilfreds med afviklingen.

- Jeg synes, de har været så modige, vores elever. De har åbnet op for hele processen og har været meget reflekterende omkring det her med at spire og gro som menneske, siger hun og fortsætter:

- Mange af dem har fået mod på at udtrykke sig på en anden måde, end de måske har haft før.

Skoleleder Arne Omar Sørensen er også godt tilfreds.

- Det her med at have fem kunstnere inde i huset på en gang, det har vi aldrig prøvet før. Det virker til at have en helt masse dynamik i sig, det har fungeret mega godt, fortæller han.

Han fornemmer også, eleverne har sat pris på at en uge med et andet fokus.

- Jeg tror, eleverne har haft en god uge, de har prøvet at arbejde på en kreativ og anderledes måde, end de plejer, lyder det fra Arne Omar Sørensen.

Projektet Spire og Gro blev skabt i samarbejde med Unges Møde Med Kunsten. Selvom gymnastiksalen nu ikke længere skal agere atelier, og projektet er nået til vejs ende, kan det stadig opleves rundt på skolen, hvor elevernes kunstværker er udstillet.