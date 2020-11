Redningsaktion afblæst igen - nødblus blev sendt op ved en fejl

HADSUND:Et rødt nødblus udløste søndag aften en større aktion, hvor der både blev sendt en redningshelikopter i luften, ligesom en redningsbåd fra Nordjyllands Beredskab blev sndt på vandet ud for Hadsund.

Kort før klokken 21.30 kunne aktionen dog afblæses igen.

En borger i Visborg øst for Hadsund har oplyst, at vedkommende kom til at sende en nødraket op ved en fejl, fortæller Nordjyllands Beredskab.

Alarmen kom klokken 20.34.