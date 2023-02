Noget bed sig fast, da kloakken blev spulet

HADSUND:Selvom Kloakdoktoren fra Hobro ser adskillige mobiltelefoner, masser af sutter, vaskeklude og andre ting, når de spuler kloakker, kiggede de en ekstra gang, da de i slutningen af januar stak snablen i kloakledningen i Vestergade i Hadsund.

Midt i almindeligt slam, døde rotter, tamponer, brugte kondomer og andet kom der nemlig et gebis til syne.

- Selvom vi ser mange forskellige ting i kloakken, så kan jeg ikke mindes, at vi har set et gebis. Det gav et godt grin og en masse snak om, hvordan det kan være havnet der, siger Verner H. Kristiansen, der er direktør hos og medejer af Kloakdoktoren.

Gebisset blev fundet, da kloakken blev spulet. Foto: Kloakdoktoren

For at andre også skulle få et godt grin, delte Kloakdoktoren et par billeder på Facebook, hvor de efterlyste ejeren.

- Vi har gebisset endnu. Men en ansat på Skovgården (demensplejehjem i Hadsund, red.) har ringet og fortalt, at en af beboerne fik et nyt gebis dagen før, vi lavede opslaget på Facebook, da vedkommende ikke havde haft et i en uges tid, siger Verner H. Kristiansen.

Han fortæller, at det nok var meget klogt at få et nyt gebis, efter at det tidligere havde været en tur igennem kloakken.

- Ellers skulle det i hvert fald have en ordenligt omgang Colgate Max White Ekstra inden brug, siger han med et grin.

Masser af affald

At de ansatte ved Kloakdoktoren overhovedet fik øje på gebisset, var utroligt nok i sig selv.

Skylningen af kloakledningen i Vestergade gav alene ti tons slam og affald.

- Det er ikke sådan, at vi står og håndsorterer eller kigger på det hele, men vi fik øje på gebisset og fik det fisket op, fortæller Verner H. Kristiansen.

Udover et gebis samt en mobiltelefon i ny og næ, så er det mest vaskeklude, bind, tamponer, kondomer og et hav af sutter, der havner i klokken.

- Det ryger i, i store mængde. Folk er ligeglade, men det er jo årsagen til, at toilet og kloakken stopper. Så de ting skal i skraldespanden i stedet, siger han.