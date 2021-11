Ansatte på plejehjem bukker under for arbejdspres: - De bryder sammen og græder

HOBRO:Længere tids arbejdspres og mangel på hænder kulminerede fredag morgen 12. november klokken 7 på et nordjysk plejehjem, da plejepersonalet nedlagde arbejdet.

Plejecenter Solgaven i Hobro blev ramt af en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse blandt sosu-assistenter og sosu-hjælpere.

Efter et møde med områdeledelsen, ældrechefen og en repræsentant fra fagforeningen FOA genoptog plejepersonalet arbejdet kvart over 8.

- Jeg oplever en områdeledelse, som er meget lydhør, og som tager det alvorligt. Der blev lovet en akut løsning, fortæller Annette Press, formand for social- og sundhedssektoren i FOA Mariagerfjord.

Det kommer ikke bag på Annette Press, at bægeret flød over for plejepersonalet på Solgaven, et kommunalt plejehjem i Mariagerfjord Kommune.

- De kan ikke blive ved med at tage dobbeltvagter og gå på kompromis med deres faglighed. Vi har i årevis fortalt politikerne, at vi vil komme til at stå i den her situation, og medlemmerne har ikke følt sig hørt.

- Jeg har siddet sammen med medlemmer, som bryder sammen og græder, fordi de ikke kan klare arbejdspresset mere. De er underbemandet, og det hele går op i stress og jag og frygt for forråelse, siger Annette Press.

Hun appellerer til politikerne om at indse, at det koster penge at bryde den onde spiral.

Konkret foreslår hun en klækkelig ekstrabetaling for at tage dobbeltvagter, så personalet føler, at de bliver anerkendt.

Svær situation generelt

Ældrechef i Mariagerfjord Kommune, Michael Tidemand, siger, at man generelt står i en svær situation med store rekrutteringsproblemer.

Ikke kun på Solgaven, men i hele Mariagerfjord Kommunes ældrepleje. Udfordringerne med at besætte stillinger er ikke, som de plejer, klinget af efter sommerperioden.

- Her til morgen oplevede vi, at man i forhold til bemandingssituationen på Solgaven kan blive frustreret.

- Her og nu vil vi tage samtaler med personalet enkeltvis for at afdække problemerne, og så de kan få sat ord på deres frustrationer.

- På længere sigt skal vi have sat ekstra ind med rekruttering og fastholdelse. I samarbejde med FOA vil vi prøve at bringe nogle løsninger i spil, siger Michael Tidemand.

Han anerkender, at personalet på Solgaven har haft lange perioder med meget pres på, blandt andet som følge af et stort udbrud af covid-19 tidligere på året.

Det har ikke været muligt for Nordjyske at få en kommentar til arbejdsnedlæggelsen fra personalet på Solgaven.