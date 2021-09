Nordjyde kunne mærke heldet: Skrabede sig til ekstra månedsløn i tre år

MARIAGERFJORD:Nogle gange kan man bare mærke det - heldet. Og så er det jo med at bruge det til noget.

Sådan var det for en mand fra Mariagerfjord Kommune for et par uger siden, så han skyndte sig at logge på Danske Spils app for at kanalisere heldet ned i et skrabelod online. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

- Jeg køber sådan et lod en gang imellem. Det er jo hyggeligt at skrabe og se, om man vinder, fortæller manden fra Mariagerfjord Kommune, som valgte skrabespillet Platinbarren.

- Jeg sad bare derhjemme og skrabede, og pludselig blinkede de tre symboler. Så stod der, at jeg havde vundet en masse penge. Og så blev jeg jo vildt glad, siger den heldige vinder.

På skærmen kunne han se, at gevinsten var på intet mindre end 35.000 hver eneste måned i de kommende 35 måneder - altså en samlet gevinst på 1.225.000 kroner.

Den glade vinder har haft svært ved at forstå, at han rent faktisk har vundet.

- Det plejer jo altid at være naboen, der vinder. Det er jo aldrig mig, griner han og afslører, at han allerede har planlagt, hvad gevinsten skal bruges på.

- Jeg har længe gået og kigget lidt på hus, men økonomien har ikke rigtig været til det. Så gevinsten falder på et rigtig tørt sted, og nu er husdrømmen noget mere realistisk, forklarer han.