Nordjyllands Politi fanger flere vanvidsbilister: Biler beslaglagt

HADSUND:Nordjyllands Politi har fanget endnu et par "vanvidsbilister", der kørte så stærkt, at de nu har fået deres biler beslaglagt og omgående er frakendt førerretten.

Politiet gennemførte en fartkontrol på Aalborgvej i Hadsund fredag på et sted, hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t.

Det skete på opfordring af en borger, der havde bemærket, at mange kører alt for stærkt på den vej. Og det kunne politiet selv konstatere.

To bilister blev målt til at køre henholdsvis 108 km/t og 111 km/t - over det dobbelte af fartgrænsen.

En så stor hastighedsoverskridelse betegnes som "vanvidsbilisme" og giver politiet ret til straks at beslaglægge bilerne med henblik på konfiskation.

De to "vanvidsbilister" var ikke de eneste fartsyndere, som blev afsløret ved kontrollen på Aalborgvej ved Hadsund.

Ud af 140 målte køretøjer kørte 35 for stærkt.

- Kontrollen bekræftede fuldt ud bekræftede borgerens oplevelse af, at der bliver kørt for stærkt lige netop dér, siger Tom Nielsen, faglig koordinator i Trafiksektionen hos Nordjyllands Politi, i en pressemeddelelse.