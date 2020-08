Nordjyllands Politi: - Hvem mangler 17 poser grønne ærter?

HOBRO:Hvem mangler 17 poser ærter?

Det spørgsmål stiller Nordjyllands Politi, efter en politipatrulje fra Hobro stoppede en 29-årig mand fra lokalområdet, der kørte rundt i en bil med afmeldte nummerplader.

- Det fik os til at ransage bilen, og i den forbindelse fandt vi 2,21 gram amfetamin, fortæller Anders Nielsen fra efterforskningen, som også kan fortælle, at betjentene fandt noget helt andet - og langt mere sundt - i bilen. Nemlig 17 poser med grønne ærter.

Den stod i en kasse fra ”Kastanjegården”.

- Manden kunne ikke rigtig redegøre for, hvor ærterne stammer fra, og derfor tog vi kontakt til Kastanjegården, for at høre, om de mon mangler dem. Det kunne de dog ikke lige svare på, så derfor efterlyser vi ejerne til de 17 poser ærter, der måske mangler i en vejbod et eller andet sted, siger Anders Nielsen.