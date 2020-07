Nordjyllands Politi: Skyland Beach Camp bør lukke

Opdateret fredag eftermiddag: Efter et møde har arrangørerne trods tidligere modstand alligevel valgt at imødekomme ønsket fra politiet og lukke campen

ØSTER HURUP: Nordjyllands Politi råder nu Skyland Beach Camp på Kattegat Strand Camping i Øster Hurup til at lukke campen.

Nordjyllands Politi har gennem længere tid været i dialog med Kattegat Strand Camping og Skyland Beach Camp 2020, ligesom politiet hver dag har sendt patruljer til campen.

- Fra campens side har man søgt vejledning hos os, og man har forsøgt at tilpasse sit koncept, så det kunne afvikles i overensstemmelse med forsamlingsforbuddet. Vi har haft en god dialog, siger politiinspektør Ole Kristensen, Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Imidlertid har Nordjyllands Politi nu rådet campingpladsen til at stoppe Skyland Beach Camp 2020. Det sker, fordi politiet har konstateret, at campen ikke udspiller sig på en måde, som ligger inden for retningslinjerne.

- Nu har campen kørt i nogle dage, og vi har løbende været til stede på campen med vores patruljer. Og vi må konstatere, at én ting er, hvordan konceptet ser ud på papiret – noget andet er, hvordan det udspiller sig i praksis. Campen og de særlige tiltag knyttet til den fremstår samlet set som et arrangement i strid med forsamlingsforbuddet, siger Ole Kristensen.

Luk streetfood og barer

Ole Kristensen oplyser, at politiet derfor i dag ændrer sin samlede vurdering af Skyland Beach Camp 2020.

- Det betyder, at vi anser Skyland Beach Camp 2020 og aktiviteterne knyttet til det for samlet set at udgøre et arrangement – som er i strid med forsamlingsforbuddet, der forbyder arrangementer med over 50 personer, fastslår politiinspektøren.

Nordjyllands Politi har fredag formiddag rådet Kattegat Strand Camping og arrangørerne bag campen til straks at indstille Skyland Beach Camp 2020.

- Vi har vejledt om, at de særlige tiltag, som man har indført på campingpladsen alene i relation til campen – for eksempel streetfood og barer – lukkes ned, siger Ole Kristensen.

Grunden til, at politiet råder til en lukning og ikke udsteder et påbud, handler om ordentlighed, siger Ole Kristensen.

- Vi ville også gerne give en chance for at afvikle det uden at skulle derhen, siger Ole Kristensen.

Almindelig camping vil fortsat være tilladt på campingpladsen.

Arrangør dropper alligevel campen

I første omgang var arrangørerne ifølge Ritzau mest stemt for at trodse politiets henstilling og fortsætte festen.

- Vi føler, der er gået politik i det nu, fordi vi har fået en masse opmærksomhed fra medierne. Det er ærgerligt. Men vi giver ikke så let op. Vi har haft et møde med politiet, og de er ude på dybt vand med nogle af de ting, de lægger til grund. Vi skal vurdere, om vi vil tage kampe. Personligt hælder jeg mest til at give den gas og fortsætte, for vi har rent mel i posen, sagde Bjørn Pedersen til Ritzau.

Efter et møde fredag middag blev den melding dog ændret.

Bjørn Pedersen fra arrangørgruppen lægger ikke skjul på, at Skyland Beach Camp ikke kunne se anden udvej end at lukke for campen.

- Vi har været udsat for en shitstorm. Flere har allerede kontakten os for at annullere deres booking, så vi ser ingen anden udvej end at trække stikket. Når der går politik i den, så går det ikke, men vi er klar til 2021, siger Bjørn Pedersen.