Nordjysk ægpakkeri lukket efter rottefund: Det kan være farligt at spise æggene

HOBRO:Landsby æg på Gettrupvej 17 i Hobro blev fredag lukket af Fødevarestyrelsens Rejsehold. Det skete, efter at styrelsen fandt adskillige rottelorte på gulve og de borde, æggene lå på. Desuden var der papbakker med bidemærker fra rotter og en død rotte under en palle med emballage, fremgår det af en pressemeddelelse.

Forbrugere, der måtte have købt æg ved stalddørssalg hos Landsby æg - eller via en detailforretning, der har fået æg derfra - skal smide dem ud eller levere dem tilbage.

- Hygiejnen hos ægpakkeriet var så ringe, at vi vurderer, at det potentielt kan være farligt for forbrugerne at spise æggene. Derfor vil vi opfordre forbrugere, som har æg stående i køleskabet, til at tjekke, om de stammer fra Landsby æg, siger Henrik Larsen, tilsynsførende i Fødevarestyrelsens Rejsehold.

Det kan ses på klistermærker på æggene, der der med gul skrift står "Landsby æg".

Foto: Fødevarestyrelsen

I forhold til, at der er tale om fødevarer, betegner Henrik Larsen fundene fredag som grelle.

Besøget var et opfølgende tilsyn, idet Fødevarestyrelsen flere gange har konstateret problemer hos Landsby æg. Tidligere fredag skrev NORDJYSKE netop herom:

- Har man spist æg fra Landsby æg og udviklet sygdomssymptomer som høj feber, hovedpine eller muskelsmerter, skal man kontakte egen læge, fremgår det af pressemeddelelsen.

Forbuddet gælder, indtil Fødevarestyrelsen vurderer, at det er forsvarligt at ophæve det. Desuden får Landsby æg en både for markedsføring af farlige fødevarer.

Æggene skal kasseres, men umiddelbart er det ikke muligt at sige, hvor mange det drejer sig om:

- Da æg har en holdbarhed på 28 dage, skal han trække æg tilbage fra den periode. Vi kan ikke sige noget om, hvor meget han har solgt. Men der bliver fulgt op på det i næste uge, siger Henrik Larsen til NORDJYSKE Medier.