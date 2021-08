Nordjysk firma giver slidt legetøj nyt liv: - Vi vil gerne tage ansvar

HOBRO:Legetøjsproducenten Dantoy vil lave slidt plastiklegetøj om til helt nyt og bæredygtigt legetøj.

Dantoy har sammen med Randers Kommune indgået et nyt samarbejde. Planen er, at Randers Genbrugsstation har en genbrugscontainer til at stå, som er forbeholdt udtjent legetøj fra legetøjsproducenten. Derefter modtager Dantoy det indsamlede legetøj, som i sidste ende bliver til helt nye stykker legetøj.

Dantoy er et bæredygtigt firma og laver i forvejen plastlegetøj lavet på sukkerrør samt produkter med svanemærket. De mener derfor, at det nye koncept "Dantoy Take-Back" er et naturligt skridt for dem.

- Vi vil gerne tage ansvar for vores legetøj. I stedet for, at det bare ryger til afbrænding, vil vi gerne have, at det bliver til legetøj igen, siger Inge Knakkergaard, som er kvalitets- og miljøkoordinator hos Dantoy.

Før legetøjsproducenten kan begynde at producere nyt legetøj, skal de have indsamlet omkring 2-3 tons brugt legetøj. Ifølge Inge Knakkergaard, kan der gå mellem tre og seks måneder afhængig af, hvor meget gammelt legetøj de modtager.

Genbrugslegetøjet bliver en særlig linje legetøj hos Dantoy, men hvordan legetøjet kommer til at se ud, ved de ikke helt.

- Vi har en idé om, at vi vil lave en helt speciel linje med nogle ting, der passer sammen. Vi kan jo ikke sortere legetøjet op i farver, så det kommer til at blive nogle lidt sjove farver med nogle farvestreger i, så det bliver spændende, siger Inge Knakkergaard.

<strong id="strong-42ef6f7148e15d8a7210a8e33aa14cfb">Starter i Randers</strong>

Det nye koncept fik sin start i Randers den 3. august, hvor den første genbrugscontainer blev åbnet for modtagelse af legetøj hos Randers Genbrugsstation. Randers Kommune blev Dantoys samarbejdspartner, da de deler samme værdier og derfor glædeligt ville samarbejde.

- Konceptet passer godt ind hos Randers, da de virkelig går op i, at tingene bliver sorteret. De har ikke noget, der hedder blandet brandbart, siger Inge Knakkergaard.

Inge Knakkergaard, som er kvalitets- og miljøkoordinator hos Dantoy, har etableret samarbejdet med genbrugsstationerne i Randers Kommune. Privatfoto

I første omgang kontaktede Dantoy flere kommuner, herunder Viborg, Aalborg, Mariagerford og Randers, men kun sidstnævnte stod klar med det samme.

- De andre kommuner har modtaget os anderledes. Nogle spurgte, om vi selv kom med containerne, andre vidste ikke, om de havde plads. Der var også nogen, der ikke svarede.

<strong id="strong-ee634afd1596e666a06bae053c3d5c34">Udvider konceptet</strong>

Efter den officielle indvielse af konceptet den 10. august vil der blive sat flere containere på de forskellige genbrugsstationer i Randers. Derudover har Dantoy planer om at tage fat i kommunerne igen.

- Når vi går i luften den 10., så kører vi forbi de andre kommuner igen og banker på, siger Inge Knakkergaard.

Men legetøjsproducenten planlægger også at udvide konceptet yderligere. Til efteråret vil de lave en aftale med forskellige institutioner i Randers, hvor de vil placere genbrugscontainere. På den måde kan forældrene tage slidt Dantoy-legetøj med hjemmefra, men institutionerne kan også selv benytte sig af muligheden. Det er både bæredygtigt og lærerigt for børnene, mener Inge Knakkergaard.

- Det lærer børnene, at man ikke bare skal smide det brugte legetøj ud, men i stedet samle det ind, så det kan blive til nyt legetøj.