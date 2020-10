Nordjysk mand dømt for hærværk mod jødiske gravsten

RANDERS:En 39-årig mand fra Hobro-området er ved Retten i Randers idømt et års fængsel for hærværk mod en jødisk gravplads.

84 gravsten blev overhældt med grøn maling, seks af dem blev væltet, og der blev påklistret et gult klistermærke med teksten "Jude" på en af dem.

Hærværket fandt sted sidste år på årsdagen for Krystalnatten - den dag, da 7500 jødiske forretninger i Hitlers Nazi-Tyskland blev smadret, og 200 synagoger sat i brand.

En 28-årig mand findes medskyldig, men straffen skal afvente en mentalundersøgelse.

De to mænd har nægtet sig skyldige, men de har begge afvist at udtale sig i retten.

Forsvarsadvokaterne krævede de to mænd frifundet grundet manglende beviser.

Men en enig domsmandsret finder det bevist, at de to mænd stod bag, og at der er tale om en religiøst motiveret hadforbrydelse.

Ifølge retsformanden er hærværket udøvet som led i de to mænds virke i den højreradikale bevægelse Nordfront.

Der er ikke nogen reaktion på dommen at spore hos de to mænd. De bærer begge briller og er begge iført blå skjorter.

Den 39-årige anses af politiet for at spille en ledende rolle i bevægelsen.

Anklager Cathrine Brunsgaard Jacobsen havde på forhånd talt for en straf på mindst halvandet års fængsel til manden.

- Efter min opfattelse er sagen her særdeles grov. Vi kan se, at det er planlagt og led i en omfattende aktion i hele Norden, sagde anklageren i sine afsluttende bemærkninger.

De to mænd er også dømt for at have overmalet en regnbuefarvet Mangfoldighedsbænk i Aarhus sidste sommer.

Endelig er den 39-årig fundet skyldig i at have planlagt hærværk mod en bogcafé i Aarhus med rødder i det kommunistiske studentermiljø.

Desuden er han fundet skyldig i syv tilfælde af at have delt racistisk og jødefjendsk materiale på et socialt medie.

Hans forsvarsadvokat har oplyst, at man vil bruge de næste to uger på at overveje, om dommen skal ankes.

Det er endnu uvist, hvornår der kan udmåles en straf til den 28-årige mand, der skal mentalundersøges.

Anklageskrift og dom * Begge mænd er skyldige i at have overhældt 84 gravsten på en jødisk gravplads i Randers med grøn maling 9. november 2019. * De væltede seks gravsten og satte et klistermærke med en jødisk davidsstjerne og teksten "Jude" på en af stenene. * De to mænd er fundet skyldige i samme nat at have kastet sort maling mod en bankbygning i Randers. På facaden af bygningen ses en jødisk davidsstjerne som en del af arkitekturen. * De to mænd er fundet skyldige i sidste sommer at have overmalet en regnbuefarvet "mangfoldighedsbænk" foran Ceres Park i Aarhus. Det var den 39-årige, der planlagde det, mens den 28-årige udførte hærværket. * Herefter blev der delt billeder og tekst om hærværket på hjemmesiden Nordfront.dk sammen med en forhånende tekst om homoseksuelle. * Den 39-årige mand er fundet skyldig i at have planlagt hærværk mod bogcaféen Spartakus i Aarhus. Hærværket blev udført i september 2019 på opfordring af den 39-årige. * Endelig er den 39-årige mand fundet skyldig i syv gange at have delt racistiske og jødefjendske billeder og tekster på et russisk socialt medie. * Manden har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen. Kilder: Retten i Randers, anklageskriftet, Ritzau. VIS MERE

/ritzau/