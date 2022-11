Heldig kartoffel: Hun vandt millioner

HOBRO:Så skete det igen: Nordjylland har fået endnu en millionvinder.

Denne gang har en kvinde fra Hobro vundet topgevinsten i Varelotteriet - to millioner kr.

Og den store gevinstevar en overraskelse:

- Da jeg fik beskeden, var jeg ude at købe ind i Rema1000. Det var lige før, jeg måtte støtte mig til en af hylderne. Jeg blev først helt stum af overraskelse. Så spurgte jeg, om der blev taget pis på mig, fortæller den overraskede vinder, ifølge en pressemeddelelse fra Varelotteriet.dk.

Opringning fra boghandel

Vinderen fik den glædelige telefonbesked fra en medarbejder hos Hobro Boghandel i Adelgade.

Det var i boghandlen, hun havde købt sit lod.

Selv om den nybagte millionær nærmest blev helt paf, lige da hun fik opkaldet om den store gevinst, var hun i stand til at fortsætte indkøbsturen.

Det skal pengene bruges til

Og hvad vil vinderen så bruge millionerne til?

- Vi vil gøre huset i stand. Men ellers tror jeg bare, vi tager det, som det kommer, udtaler hun i pressemeddelelsen fra Varelotteriet, som ikke har offentliggjort kvindens navn.

Det er ikke første gang, kvinden har vundet. Men aldrig før så meget.

- Indtil i dag har jeg ikke vundet andet end smågevinster. Nu vil jeg selvfølgelig fortsætte med at spille på mit lod. Jeg kan jo se, at det er et heldigt nummer, bemærker Hobro-spilleren.