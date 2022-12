Nordjysk salt-gigant fyrer op under den grønne omstilling

Dansk Salt ved Mariager Fjord producerer årligt 600.000 tons salt, og er dermed en af Danmarks store energiforbrugere. Nu reducerer Dansk Salt imidlertid sit klimaaftryk kolossalt.

De har nemlig taget en ny kedel i brug, som gør inddampningen af de mange hundredetusinde tons salt meget grønnere, oplyser Mariagerfjord Kommune i en pressemeddelelse.

Dansk Salt er en del af salt- og kemivirksomheden Nobian og har planer om at udvide sin produktion, så man kan udvinde en million tons salt årligt.

Det nye eldrevne vidunder er på intet mindre end 37 megawatt og kan forvandle 50 tons vand til damp, som fabrikken bruger i timen, når den ellers kører på fuldt tryk.

Ny kedel på Dansk Salt Den nye elkedel på Dansk Salt har dobbelt så stor kapacitet som virksomheden to andre kedler, der kører på henholdsvis naturgas og træflis.

De har hver især en kapacitet på 25 tons vanddamp i timen.

De normale 42.000 tons CO2, der stammer fra fabrikkens naturgasforbrug, kan nu fjernes i takt med markedssituationen for el-energi.

Den nye elkedel koster et tocifret millionbeløb i indkøb og montering. Kedlen kører på 10.000 volt og består ganske enkelt af tre elektrodebundter i et kar, der tilsættes en masse strøm og vand.

Direktør Søren Møller glæder sig over den nye grønne kedel, der slår tre fluer med et smæk som et led i Nobians bæredygtighedsstrategi "Grow Greener Together".

- Vores nye elkedel er et af flere skridt i strategien og gavner først og fremmest klimaet, når vi erstatter naturgas med el.

- Med en øget fleksibilitet i vores dampproduktion kan vi også reducere vores omkostninger. Det giver os mulighed for at køre fuld drift på vores produktionsanlæg, når en af vores andre kedler skal serviceres, forklarer direktøren i pressemeddelelsen.

Medarbejderne på Dansk Salt er i øjeblikket ved at indkøre den nye kedel og man forventer, at den kører på fuld tryk straks i det nye år.

Dansk Salt A/S i Assens i Mariagerfjord Kommune udvinder salt fra undergrunden ved Hvornum og forarbejder salten på fabrikken i Assens. Arkivfoto: Andreas Falck

Det kan vi lære noget af...

Hos Mariagerfjord Kommune er borgmester Mogens Jespersen (V) glad for, at Dansk Salt går forrest, når det gælder om at omstille energiforbruget til gavn for klimaet.

- Det er godt, at vi har en virksomhed som Dansk Salt, som viser os, at det virkeligt batter noget at gå offensivt ind i den grønne omstilling.

- Den nye kedel er et fremragende eksempel på, at det giver mening at investere grønt både i forhold til den økonomiske bundlinje og i forhold til det grønne regnskab. Det er vi mange, der kan lære noget af, siger borgmesteren.

Klimaneutrale inden 2050

Netop på klimaområdet har fjordkommunens erhvervsliv fokus på videndeling og erfaringsudveksling.

- Vi vil leve op til Parisaftalens målsætninger om, at vi skal være klimaneutrale inden 2050. Derfor er vi gået sammen med vores største energiforbrugende virksomheder om partnerskabet Grøn Mariagerfjord, hvor vi hjælper den grønne omstilling godt på vej via vidensdeling, fælles markedsføring og samarbejde, siger Mogens Jespersen.

Fra en kæmpemæssig saltklump under jorden ved Hvornum pumpes saltmættet vand op fra fem brønde. Christian Made Hagelskjær

Borgmesteren er også glad for, at Dansk Salt har planer om at nedbringe vandforbruget i produktionen og forsyne boliger i lokalområdet med overskudsvarme som en naturlig del af en kommende kapacitetsudvidelse.

- Dansk Salt er på mange måder en rollemodel for alle virksomheder, der vil fyre ekstra op under den grønne omstilling, og det er vejen frem, hvis vi skal nå målet om at blive et klimaneutralt samfund i en ikke alt for fjern fremtid, slutter borgmesteren i pressemeddelelsen.