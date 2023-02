Nordjysk succes-firma skal levere verdens største anlæg

For fem år siden var de 30 ansatte. I dag er der 120, og man er ved at bygge nyt domicil, som måske kan være for trangt, allerede før det står færdigt.

Virksomheden Powercon i Hadsund opererer med stejle vækstkurver, og en ny, stor ordre bidrager til fremgangen.

Powercon producerer landstrømsanlæg til havne, så skibe kan slukke for forurenende motorer, når de ligger ved kaj. Nu skal Powercon levere fem store anlæg til krydstogtskibe i havnen i Miami i USA.

Der er tale om verdens største anlæg af sin art til krydstogtskibe.

Det skriver Powercon i en pressemeddelelse, som virksomheden har offentliggjort på LinkedIn.

Powercon producerer landstrømsanlæg til skibe. Når de store fartøjer ligger ved kaj, kan de få kraft fra anlægget og derfor slukke for forurenende dieselmotorer.

De store anlæg skal benyttes af krydstogtskibe fra fem store selskaber, som blandt andet sejler i Det caribiske Hav. Det drejer sig om selskaberne Virgin, Carnival, Royal Carribean, Norwegian Cruise Line og MSC Cruise Line.

Powercon skriver i sin pressemeddelelse, at ordren understreger selskabet førende markedsposition - specielt anlæg til krydstogtskibe.

Powercon indledte for nyligt byggeriet af et nyt domicil på Jyllandsvej i Hobro. I den forbindelse sagde Peter Castberg Knudsen, medejer og direktør i Powercon A/S, at man forventer fortsat vækst.

- Markedet vil voksne, og vi er markedsledende, blandt andet inden for landstrømsanlæg til krydstogtskibe. Vi var tidligt ude, og vi er lykkedes med at bygge nogle meget fleksible systemer, der let kan tilpasses de enkelte havne. Vi står godt, hvad angår pris, effektivitet og hurtighed, forklarede Peter Castberg Knudsen.

Forventningen om fortsat vækst understøttes også af, at EU vil gøre det lovpligtigt for alle havne at have landstrømsanlæg, som skibe af en vis størrelse kan koble sig på, når de ligger i havn. Mange havne er begyndt.