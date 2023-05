Nordjyske Balou er på rollelisten i ny dansk film

HOBRO:Katten Balou kan noget med skuespil. Når den nye danske film, Asfalt, torsdag har premiere, er den sorte mis fra Hobro på rollelisten.

Den fire-årige hankat har prøvet det før. I 2019 debuterede han i rollen som en kat i filmen Julemandens Datter 2.

Balou bor hos Anita Sønderup i Hobro. Hun driver katteinternatet MinVenKatten i Handest.

Filmen Asfalt er instrueret af Charlotte Madsen og er med blandt andre Michael Asmussen, Lars Mikkelsen og Mia Lyhne. Den er optaget i 2020, men premieren blev udsat på grund af corona.

Optagelserne med Balou blev lavet på en iskold januar-dag på en øde landevej, fortæller Anita Sønderup.

- Balou skulle sidde helt stille på vejen, mens en lastbil nærmede sig. Det var noget af en opgave, og jeg havde trænet med ham i 14 dage.

- Jeg er altid nervøs ved den slags udendørs optagelser, hvor katten bare kan vælge at stikke af, og det endte da også med, at Balou pilede ud over en mark. Heldigvis kunne jeg lokke ham tilbage med rejer og godbidder, fortæller Anita Sønderup.

Anita Sønderup driver katteinternatet MinVenKatten i Handest ved Hobro. Balou var killing, da han blev indleveret på internatet for fire år siden. Arkivfoto: Bente Poder

Onsdag var hun sammen med medarbejdere på internatet til forpremiere på filmen. Balou blev hjemme, men Anita Sønderup og kollegerne havde fået trykt et billede af Balou på deres skjorter.

Anita Sønderup har også leveret statister til krimiserien "Hvide Sande". Her optræder de to røde katte, Bim og Bam.

I oktober var Balou udpeget til en rolle i en serie, der endnu ikke er offentliggjort. Filmselskabet besøgte Anita Sønderup i hendes hjem i Hobro, hvor optagelserne blev lavet. Men det blev uden Balou, der den dag valgte at stikke af.

- Heldigvis har vi Winston, en anden sort kat, og han overtog rollen uden problemer, fortæller Anita Sønderup.

Anita Sønderup oplyser, at hendes katte arbejder gratis på filmoptagelser, men producenterne må gerne give en donation til MinVenKatten.