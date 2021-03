Nordjyske Medier i Hobro flytter til ny lokation

HOBRO:I bestræbelserne på at være mere synlige, tilgængelige og nærværende for mediehusets kunder har Nordjyske Medier i et stykke tid været på jagt efter mere egnede lokaler for Himmerland-redaktionen med base i Hobro.

De er nu fundet i Adelgade 9 i den nordlige ende af gågaden i Hobro, hvor skobutikken Rabøl Sko tidligere har holdt til.

Flytningen forventes at være på plads inden sommerferien.

Lokationen bliver for enden af gågaden i Hobro, hvor Rabøl Sko har haft butik.

Men inden Nordjyske Medier flytter ind i de nye omgivelser, hvor både placering, synlighed og lokalernes størrelse passer til de ambitioner, Nordjyske Medier har, skal der ske en renovering af lokalerne.