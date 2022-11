Nu arbejder nordjyske Christian med Formel 1-stjerner

HOBRO/INGSTRUP: - Jeg elsker det. Når jeg vågner om morgenen, er jeg bare klar. Jeg har kæmpet så længe for dette job, siger Christian Damm.

Den 28-årige nordjyde med rødder i Hobro og Ingstrup er endelig, hvor han gerne vil være. Lige midt i den spektakulære Formel 1-verden, hvor stjerner kæmper om pokaler i maskiner, der konstant forbedres af racerteams med milliardbudgetter.

1. maj begyndte Christian Damm som simulatoroperatør hos Mercedes Formel 1 i England. Arbejdspladsen er teamets fabrik i Brackley, 30 kilometer nord for Oxford, og jævnligt arbejder han tæt sammen med de store stjerner, Lewis Hamilton og George Russell, når de tester Formel 1-raceren i simulatoren

- Og Frederik Vesti, som jeg kender fra motorsporten i Danmark, tilføjer Christian Damm.

Vesti er testkører for Mercedes, et stort talent og måske næste danske kører i Formel 1. For nyligt blev det offentliggjort, at danskeren skal teste Mercedes’ Formel 1 bil i Abu Dhabi senere i november.

Christian Damm ved maskinen, det hele handler om: Formel 1-raceren. Privatfoto

- Specielt de første uger måtte jeg knibe sig selv i armen, når jeg udførte opgaver sammen med de store stjerner. Men de er jo bare som andre mennesker og gode kolleger, siger Christian Damm.

Bilingeniør

Han var 14 år, da drømmen om Formel 1 begyndte at vokse sig til et ambitiøst mål i livet. Christian Damm gennemførte først autoteknologuddannelsen. Undervejs startede han sit eget motorsportshold for studerende, puttede egne sparepenge i projektet og opnåede at vinde to priser i Formel Ford-klassen.

Senere blev han optaget på University of Brighton i England, hvor han blev bachelor som bilingeniør. Imens var han teamleder på Brighton Racing Motors for studerende.

Siden fik han sin kandidatgrad på Oxford Brookes University, hvor han også blev en del af et motorsportshold for studerende.

Christian Damm havde sit eget motorsportshold for studerende, der i 2016 vandt to priser i Formel Ford-serien på trods af et meget lavt budget. Privatfoto

CV'et var efterhånden stærkt, og han søgte job på ingeniørakademiet hos Ferrari Formel 1 i Italien. Efter adskillige test, tekniske prøver og personlighedsanalyser blev han udvalgt blandt flere hundrede til et praktikjob.

Det var kæmpestort for Formel 1-ingeniøren, som ikke altid er kommet let gennem livet. Nordjyske har tidligere fortalt om Christian Damm, der under sin skolegang i Hobro blev udsat for omfattende mobning.

- Jeg var klassens tykke taber, der ikke kunne noget. Jeg havde ingen venner og var akavet, berettede han.

Opholdet hos Ferrari gik ikke som forventet.

- Jeg kan ikke sige noget dårlig om Ferrari. Men jeg fik ikke et job, der svarede til mine kvalifikationer. Jeg havde gjort det klart, at jeg ville arbejde med simulatoren.

Christian Damm takkede nej til Ferrari og rejste hjem til Danmark. Mens han målrettet søgte nye job i Formel 1-branchen, arbejdede han hos Asetek SimSports i Aalborg, hvor han var med til at udvikle simulatorudstyr til racerspil.

I foråret kaldte nye eventyr i England. Den dag, Mercedes ringede og tilbød ham jobbet i England, græd han af glæde

- Det var overvældende, helt ærligt, Jeg blev tilbudt en stilling, som jeg havde drømt om, men som var realistisk at få om måske fem år. At arbejde med simulatoren er første skridt til at komme helt tæt på holdet og være "trackside" under løbene, forklarer han med henvisning til teamet omkring Formel 1-racerne under store løb i USA, Bahrain, Singapore og Japan.

"Trackside" er Christian Damms ultimative mål. Drømmen er en lederstilling på Formel 1-holdet.

Bedre end Nasa

Nu arbejder han med en mange millioner kroner dyr simulator, der er så avanceret, at den slår den amerikanske rumorganisation, Nasas, udstyr. Den er også så hemmelig, at han ikke kan fortælle ret meget.

Men det avancerede udstyr bruges til at teste alle funktioner på en Formel 1-racer. Alt fra affjedring til aerodynamik, motor og rat.

Det foregår på Formel 1-teamets fabrik i Brackley, hvor der arbejder omkring 1000 mennesker. På en anden fabrik i England arbejder yderligere 1000 med at udvikle motoren til Mercedes-raceren.

- For første gang i mange år er jeg, hvor jeg gerne vil være, siger Christian Damm. Arkivfoto: Torben Hansen

Arbejdsdagene er lange.

- En almindelig uge kan godt byde på 50-60 timer. Det er ikke noget, min chef forlanger, men mine kolleger er alle meget motiverede og arbejder lige så meget. Det handler om passion. Fabrikken har ansatte med mange forskellige færdigheder, og de forsøger alle at forbedre, optimere og få det maksimale ud af bilen, siger Christian Damm.

Den unge nordjyde har fundet en bolig i en landsby lidt uden for Brackley.

- Det er en 200 år gammel mølle, der er bygget om til lejligheder. Ruderne er kun med et lag, så varmeregningen er høj. Men her er jeg tæt på skoven, og jeg kan høre fuglene. Jeg nyder roen, siger han.

Han er single og dedikerer alt til jobbet.

- Arbejdet med Formel 1-simulatoren er mit liv. For første gang i mange år er jeg, hvor jeg gerne vil være, fastslår Christian Damm.