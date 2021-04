Nu er Oksana dansker: Kom med en universitetsgrad men passede grise

ARDEN:Oksana Riel Christensen har tidligere trykket hånd med borgmesteren. Det var engang, han besøgte virksomheden Skovtrup, hvor den 39-årige, ukrainske kvinde har arbejdet i fem år.

Torsdag hilste hun også på Mogens Jespersen, Mariagerfjords førstemand, men denne gang uden håndtryk af respekt for smittefaren.

Alligevel var det 15 højtidelige minutter på Hadsund Rådhus, hvor Oksana deltog i en grundlovsceremoni. Hun satte sin underskrift på et dokument, og borgmesteren kvitterede på kongerigets vegne ved at tildele dansk statsborgerskab til 39-årige Oksana Riel Christensen.

Nye danskere Kilde: Danmarks Statistik. Grafik: Jette Klokkerholm

Det var hverken et mål eller en drøm, da hun kom til Danmark i 2010 sammen med sin daværende ukrainske mand og deres tre-årige datter, Iryna.

Borgmester Mogens Jespersen skålede med den nye statsborger og hendes ægtefælle, Jan Riel Christensen.

Manden arbejdede ved et landbrug på Fyn, og Oksana havde egentlig kun tænkt sig at blive i Danmark i en kort periode for at opleve landet.

- Men der er så smukt og dejligt på Fyn. Jeg kom til at lære naboen at kende, og jeg kunne gå på sprogskole og lære dansk helt gratis, fortæller Oksana begejstret.

Grisepasser og stuepige