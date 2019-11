Nu kan 13-årige William svare på mors sms'er - Han knækker koden hos ny privatlærer i Hobro

MARIAGERFJORD:13-årige William Billesø fra Arden svarer sin mor Gitte Billesø ret kontant, når hun skriver sms til ham. For eksempel med besked om, hvornår William skal være hjemme til aftensmad.

"Ja" eller "nej", taster teenagedrengen typisk. For en udenforstående kan det godt tolkes, som om William er lidt kort for hovedet.

Men når Gitte Billesø tjekker sin mobil og ser Williams svar, bliver hun glad. For det lille ord viser hende, at sønnen har læst og forstået hendes besked.

- Tidligere turde jeg ikke sende sms til William. Jeg var bange for, at han ville blive ked af det og forlegen, fordi han ikke kunne læse den, fortæller Gitte Billesø.

Ida Krogh bruger sjove ord som "snot-lyd" og "sjippe-lyd", når hun skal forklare William og Gitte om ordenes lyde.

Opdaget i 2. klasse

William er ordblind. Allerede i 2. klasse blev det opdaget, at William havde mere end svært ved at stave og læse. Vanskelighederne har fulgt ham op til 7. klasse, hvor han går nu.

William er den allerførste elev hos privatlærer Ida Mygind Krogh, Hobro. Hun har kvittet jobbet som lærer på Arden Skole for at starte egen virksomhed med udgangspunkt i Alkalær-metoden.

Ida og William kender hinanden udmærket - fra Arden Skole, hvor Ida var inklusionslærer indtil sommerferien i år. Da William gik i 5., havde Ida ham på et lille hold for læsesvage elever.

- William er en meget vellidt elev og en god kammerat. Han er superdygtig til idræt og har vundet en triatlon på mellemtrinnet, fortæller Ida.

William følger almindeligt godt med i andre fag end dansk, men skal have hjælp til at læse opgaverne i fx matematik. Han vil sikkert aldrig få let ved at læse, men han er en fighter.

Prøvekanin

- Vi kunne godt tænke os at prøve det, da vi hørte, at Ida begyndte med Alkalær og havde brug for en "prøvekanin", fortæller Gitte Billesø.

På Arden Skole har William fået en it-rygsæk. Han har et smart program, som kan læse tekst op for ham på computeren. Men indtil for nylig er det ikke lykkedes drengen at knække læsekoden.

- Som mor var jeg desperat og frustreret over, at der ikke skete mere med min søns læsning. Skolen har accepteret, at Ida er kommet ind over, fortæller Gitte Billesø.

Ida synes ikke, forholdet mellem folkeskole og privatundervisning skal være et "dem og os". Hun vil gerne, at hendes tilbud ses som et supplement.

Ida Krogh giver privatundervisning i læsning fra hjemmet på Sverigesvej.

Ugentlig time

Før sommerferien begyndte William og Gitte at gå til ugentlige timer hos Ida. De bruger deres fritid på det, og der er sket en masse på kort tid:

- Fra at William næsten ikke kunne genkende bogstaverne, er han nu sikker på, at et j er et j og så videre, fortæller Gitte Billesø.

- Jeg er blevet bedre til at stave, bekræfter William, som demonstrerer sine læsefærdigheder ved at læse næsten fejlfrit højt fra en af Alkalærs læsebøger, "Sjip og hop".

Den særlige læsemetode, Alkalær, har lydene som omdrejningspunkt. Ida bruger sjove ord som "snot-lyd", "sjippe-lyd", "bæ-lyd", "tunge-lyd" og "konsonant-klynger".

William har allerede taget det første skridt op ad "Læsetrappen". Han er dus med de "søde ord", som er helt lydrette. Nu tager han livtag med "drilleord", som ikke lyder, som de skrives.

Snusede Alkalær op

Ida Mygind Krogh var egentlig glad for sit arbejde som inklusionslærer på Arden Skole. Hun øvede læsning med eleverne på små hold.

- Men jeg følte efterhånden, at jeg kom til kort med de metoder, jeg kendte og brugte. I mangel på noget, jeg var tilfreds med, snusede jeg Alkalær op.

- Og hold op, hvor det virker!

- Det er den optimale læringssituation: Jeg er alene med et barn, der er motiveret og har sagt ja til at være med, og en mor eller far, der er deltagende. Jeg kan give hjælpen individuelt.

- Det rykker, at Gitte får lært metoderne, så hun kan gå hjem og bruge dem sammen med William. Som forælder skal man lige træde et skridt i baggrunden:

- I stedet for, at Gitte læser ordene for William, når han er i tvivl, lader hun ham komme til. Så kommer han selv til den erkendelse, at det kan han faktisk godt! fortæller Ida.

Alkalær er udviklet af lærer og musiker Eag V. Hansn, der i 2004 sit eget forlag - Alkalær v/ Erik Vierø Hansen. Eag V. Hansns vision med Alkalær er, at alle kan lære at læse. I 2011 udgav han håndbogen "Læsetrappen" som fik flere til at kende til og bruge systemet. Alkalær efteruddanner lærere, pædagoger, læsevejledere m.m. til certificerede Alkalær-undervisere. I Hobro har lærer Ida Mygind Krogh for nylig startet egen virksomhed og tilbyder læseundervisning efter Alkalær-metoden. I Nordjylland er der 15 certificerede Alkalær-undervisere. Læs mere om metoden her - og hvorfor Erik Vierø Hansen kom til at hedde Eag V. Hansn

Gitte og William får lektier for hver gang. I bilen hører de en cd, som de nemt kan synge med på. De er fjollede, for det skal være sjovt at lære - siger læreren.

10 timer for 4250 kroner

Modsat folkeskolens undervisning, som jo er gratis, koster det noget at gå hos Ida Krogh. Prisen for et modul, som består af 10 undervisningstimer, er 4250 kroner.

Lege med ord og lyde er en vigtig del af Ida Mygind Kroghs undervisning.

- Mange forældre vælger at sende deres ordblinde barn på efterskole, som jo også koster. Min undervisning er et tilbud, der kan afhjælpe problemerne før, siger Ida Krogh.

Hun tvivler på, at hun bliver rig af at være Alkalær-underviser, men hun nyder virkelig sin nye tilværelse. Det giver mening at hjælpe mennesker med læsevanskeligheder.

- En kvinde, der er ordblind, ringede til mig med sin levnedsbeskrivelse. Nej, det har ikke været nemt, var vi enige om. Jeg vil gerne gøre en forskel, siger Ida Krogh.